Воины ССО взяли в плен солдата КНДР: этот момент попал на видео

Украинские военные впервые взяли солдат КНДР в плен. Это является фактическим подтверждением участия Северной Кореи в войне против нашего государства.

Одного из двух солдат КНДР взяли в плен воины ССО. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на соответствующее видео от военных.

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Пленному оказали помощь

Украинские бойцы рассказали, что операторы тактической группы №84 Сил специальных операций взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области России.

После эвакуации с поля боя операторы ССО оказали пленному из КНДР первую домедицинскую помощь. Украинские военные работали слаженно и мастерски выполнили свою работу.

Борьба продолжается. Дальше будет,

– написали украинские воины.

Солдата КНДР взяли в плен: смотрите видео

В СБУ рассказали детали относительно пленных. Им по 20 и 25 лет. Один из них был просто солдатом в армии КНДР, а другой – снайпером разведчиком.