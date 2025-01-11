Воины ССО взяли в плен солдата КНДР: этот момент попал на видео
Украинские военные впервые взяли солдат КНДР в плен. Это является фактическим подтверждением участия Северной Кореи в войне против нашего государства.
Одного из двух солдат КНДР взяли в плен воины ССО. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на соответствующее видео от военных.
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Пленному оказали помощь
Украинские бойцы рассказали, что операторы тактической группы №84 Сил специальных операций взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в Курской области России.
После эвакуации с поля боя операторы ССО оказали пленному из КНДР первую домедицинскую помощь. Украинские военные работали слаженно и мастерски выполнили свою работу.
Борьба продолжается. Дальше будет,
– написали украинские воины.
Солдата КНДР взяли в плен: смотрите видео
В СБУ рассказали детали относительно пленных. Им по 20 и 25 лет. Один из них был просто солдатом в армии КНДР, а другой – снайпером разведчиком.