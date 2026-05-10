Эти преступники должны понимать: их действия не останутся безнаказанными. Об этом в комментарии 24 Канала заявил генерал Бен Ходжес, отставной офицер Армии США и экс-командующий американских сил в Европе.

Что будет после войны?

После окончания войны нельзя полагаться только на государственные институты. Ключевую роль в восстановлении и безопасности страны играет именно украинское общество.

Люди, которые воевали, и семьи, понесли потери, не согласятся вернуться к тому состоянию, который существовал десять или двадцать лет назад. Важно сохранить активное привлечение граждан и чувство ответственности за будущее государства.

Разведывательные службы также будут оставаться ключевым элементом безопасности – в частности в привлечении к ответственности тех российских офицеров, которые причастны к военным преступлениям. Они должны всю жизнь оглядываться, понимая, что их могут найти – так же, как боевики "Хезболлы" боятся израильского Моссада,

– говорит Ходжес.

По его словам, сочетание мощной разведывательной работы и активной гражданской позиции обеспечивает надежный фундамент для безопасности и развития Украины. Это помогает не только привлекать виновных к ответственности, но и формировать культуру, где граждане осознают свою роль в укреплении государства.

Такой комплексный подход становится критически важным в период после завершения боевых действий, когда восстановление страны зависит не только от политики, но и от участия каждого гражданина.

Путин заговорил о конце войны: что это значит?

Владимир Путин заявил, что война в Украине якобы идет к завершению. Во время пресс-конференции 9 мая он прокомментировал ход конфликта и сделал ряд прогнозов.

По словам российского диктатора, отвод российских войск от Киева весной 2022 года произошел после просьбы президента Франции Эммануэля Макрона. Путин утверждает, что именно он просил не подписывать документы "с пистолетом у виска".

При этом глава Кремля обвинил "глобалистские элиты" в продолжении конфликта, ожидая скорого краха России. Он также сообщил, что премьер Словакии Роберт Фицо передал ему предложение от Владимира Зеленского о встрече. Путин заверил, что никогда не отказывался от переговоров с украинским лидером.

Диктатор добавил, что встреча может состояться в третьей стране, но лишь после достижения окончательных договоренностей. Кроме того, он объяснил отсутствие военной техники на параде Победы не угрозой со стороны Украины, а необходимостью сосредоточиться на "окончательном разгроме противника".

Украинская сторона пока не подтвердила никаких деталей относительно возможной встречи с Путиным.