Силы Израиля уничтожили военный флот в Сирии, –глава Минобороны

Ракетные корабли израильских военно-морских сил уничтожили сирийский военный флот в ночь на 10 декабря в ходе операции по "устранению стратегических угроз для страны".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Исраэля Каца. Об этом он сказал во время визита на военно-морскую базу в Хайфе, передает Times of Israel.

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Израиль заявил, что уничтожил флот Сирии

По словам главы министерства обороны, израильские силы закрепляются в буферной зоне между Сирией и Голанскими высотами. Кац отметил, что он приказал создать на юге Сирии "стерильную оборонительную зону" без постоянного присутствия Израиля.

Добавим, что арабские и израильские СМИ ранее распространили фото и видео, на которых видно затопленные сирийские военные кораблей в порту Латакии, которые получили повреждения после израильской атаки.

Напомним, что Израиль атаковал более 250 военных объектов в Сирии. Под удар также попала и Латакия, где расположены российские военные базы. По данным источников армейского радио ЦАХАЛ, это была одна из крупнейших ударных операций в истории израильских военно-воздушных сил.

В сообщениях указывалось, что в Сирии было атаковано более 250 военных целей, включая базы армии Асада, десятки истребителей, десятки авиационных и наземных ракетных комплексов, производственные площадки и склады противоракетных комплексов и ракет класса "земля – земля".