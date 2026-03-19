Четверо бойцов держали ключевой участок: детали уникальной операции ГУР на Донбассе

Спецподразделение ГУР "Артан" проводит сложные операции на разных участках фронта. Прошлым летом четверо бойцов удерживали одну из важных позиций на Донбассе.

Боец спецподразделения ГУР "Артан" с позывным "Свят" рассказал 24 Каналу, что, если на Запорожском направлении в основном степная местность, то на Донбассе есть и лесистая местность. Это, как и многие другие факторы, влияют на боевые задачи.

Как удалось удержать позицию?

По словам военного, на одном из участков фронта было два лесомассива, которые соединялись через километровую посадку, которую называли "Спичка". Задача заключалась в том, чтобы переместиться через нее к другому лесомассиву, уничтожить противника и закрепиться.

Посадку удалось зачистить, хотя и в конце уже был не один боевой контакт, который несколько вывел группу из боеспособности. Враг также начал применять FPV-дроны и "сбросы".

В то время посадка была зеленой. Это помогало скрытно перемещаться. Но в группе были и раненые, и, к сожалению, был 200-ый. Тогда уже был такой вечерний "синяк". Группа "Альфа" держала свои позиции. И к ней уже подтягивалась другая группа, которая тоже имела своих 300-ых,

– рассказал военный.

Россияне пытались достаточно быстро провести контрдействия, но все атаки удалось отбить. Здесь сильно помогло наблюдение с неба, с помощью которого корректировали огонь.

В конце концов всех раненых удалось эвакуировать, а обе группы объединились. На позиции находилось два пулеметчика и два стрелка. Они выбрали правильное тактическое положение и уничтожили несколько групп врага.

Противник пытался "нащупать" передний край и уничтожить нашу пехоту. Но все происходило наоборот. После третьей группы ликвидированных оккупантов они уже стирали посадку из артиллерии и сбросов. Почему эта посадка была важной? Позади нас вторая часть лесомассива была под контролем противника. Пока мы удерживали эту лесополосу, то в другом участке продолжались штурмовые действия. Там даже удалось заехать на технике за спину противнику. Это было что-то из нереального, ведь туда давно техника не заезжала,

– отметил военный.

Обратите внимание! В феврале спецподразделение "Артан" провело важную наступательную операцию в районе Степногорска Запорожской области. Там удалось отбить у врага несколько ключевых позиций.

