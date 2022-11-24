В Днепре "мальчик-талисман" дождался раненого на войне друга: трогательная история

7-летний мальчик из Днепропетровщины дождался внезапно исчезнувшего друга-военного. Юного патриота Артема военнослужащие окрестили "Талисманом".

Этой встречи парень ожидал еще с лета, когда его друг внезапно исчез. Впрочем, военный таки исполнил заветное желание ребенка.

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Какая история знакомства двух друзей

Второклассник Артем с Днепропетровщины с самодельным флажком поздравлял защитников, ехавших на передовую через его поселок. Парень дежурил на "блокпосте" каждый день. Поэтому военные окрестили его "Талисманом".

Но из сотен военных, поддерживаемых юным патриотом в эти месяцы, больше всего пришелся по душе один человек, но впоследствии он внезапно исчез. Бабушка принялась искать друга Артемка.

Наконец, в октябре поступило первое обнадеживающее известие – военный нашелся, но в госпитале. Им тогда удалось поговорить по телефону и договориться о предстоящей встрече.

Как прошла встреча

Впоследствии раненый воин смог приехать к мальчику после лечения.

Зашкаливаю эмоции! Просто зашкаливают! Я вам не могу передать! Даже давление поднялось! Дай ему, Боже, здоровье, чтобы он поправился, чтобы перенес операцию, чтобы встал в строй, – говорит бабушка.

У военного впереди лечение, но Артем уверен, что вскоре обязательно встретятся снова. Обещает дежурить на обочине фронтового пути, пока не осуществится его еще одна, самая большая мечта – победа Украины в этой войне.

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