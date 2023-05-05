Пригожин пытается усилиться, – военный эксперт о переходе Мизинцева в ЧВК "Вагнер"

Бывший заместитель министра обороны, ответственный за материально-техническое обеспечение вооруженных сил России, Михаил Мизинцев устроился в ЧВК "Вагнера". Главарь наемников Евгений Пригожин собирает неугодных Шойгу.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, этот переход свидетельствует о том, что внутренняя борьба между военно-политическими элитами в России только усиливается.

Смотрите также "Кто-то должен сесть – оленевод или повар": россияне свирепствуют из-за заявления о "выведении вагнеровцев"

Идет углубление конфликта между Пригожиным и Шойгу

По его мнению, Мизинцева объявили козлом отпущения на фоне неудач российской армии в Украине. Пригожин, в свою очередь, сплачивает возле себя тех, кто обижен на министра обороны России Сергея Шойгу.

"Идет углубление конфликта между Пригожиным и российским министерством обороны. Они, мол, выбросили профессионального военного, а он себе забрал его в команду и показывает, что это эффективный менеджер", – отметил Крамаров.

Андрей Крамаров о конфликтах между генералами в Кремле: смотреть видео

Он добавил, что такие переходы в частные военные компании в России достаточно регулярны. Раньше мотивацией было неплохо заработать себе на пенсию. В этом случае дополнительным фактором является то, что Пригожин хочет усилить свою ЧВК такими людьми, как Мизинцев.

Для нас это хорошо, чтобы между ними обострялся конфликт. Он будет только углубляться их провалами на фронте, особенно, когда нужно будет назначить виновника,

– подчеркнул военный эксперт.

ЧВК "Вагнера": последние новости