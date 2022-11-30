Жмем врага, – военный эксперт увидел признаки наступления ВСУ на Запорожском направлении

Российские оккупанты совсем скоро могут покинуть Запорожскую АЭС. Все потому, что у них там очень неудобное направление.

Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Павел Нарожный. Он объяснил, что логистика врага идет двумя направлениями: через Мариуполь и Волноваху, а также через Геническ. Ведь перешеек под контролем HIMARS.

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По словам эксперта, это означает, что у россиян очень сложная логистика, поэтому трудно поддерживать находящиеся там войска.

Это наша стандартная тактика. Мы стоим в глухой обороне, и дальнобойная артиллерия уничтожает тылы и всю логистику врага. Поэтому это вопрос времени, когда они (россияне – 24 канал) уйдут,

– отметил Павел Нарожный.

"Как они собираются ее оборонять, для меня это загадка. Потому что ее невозможно оборонять, не повредив. Конечно, наши войска не стреляют по АЭС – они уничтожают все, что находится у этой станции, за ее пределами", – объяснил эксперт.

Он рассказал, что Запорожская АЭС очень неудобна по обороне, потому что позади врага находится река, к которой подключены охлаждающие бассейны. Так они находятся как в полу окружении.

Павел Нарожный добавил, что это вопрос времени, когда россияне уйдут из ЗАЭС. Однако сейчас все очень медленно происходит из-за неблагоприятной погоды. "Я не думаю, что это произойдет в ближайшее время – неделю или две. Но в течение месяца это реалистичный срок, когда уволят ЗАЭС", – отметил эксперт.

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