На заседании Военного комитета НАТО в Брюсселе обсудят войну в Украине

Военный комитет НАТО проведет в Брюсселе заседание 18 – 19 января 2023 года в Брюсселе. В частности, там обсудят войну в Украине.

Пресс-служба сообщает, что на заседании в Брюсселе обсудят "вопрос стратегической важности для Альянса". Также на мероприятии будут присутствовать представители Швеции и Финляндии, в прошлом году начавшие процесс вступления в организацию.

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Что обсудят на заседании НАТО

18 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг представит последние политические цели и обсудит вызовы безопасности, стоящие перед Североатлантическим союзом. Отмечают, что обсудят войну в Украине, военный потенциал НАТО и его способность реагировать на вызовы современности и будущего.

19 января начальники генштабов НАТО встретятся с партнерами в рамках миротворческого контингента в Косово KFOR – Арменией, Австрией, Финляндией, Ирландией, Молдовой, Швецией, Швейцарией и Украиной, а также обсудят деятельность небоевой миссии в Ираке. Во время завершающей встречи Военный комитет обсудит текущую поддержку Украины со стороны НАТО.

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Йенс Столтенберг убежден, что страны Запада должны иметь план долгосрочной поддержки Украины, ведь Россия пока не собирается отступать. Несмотря на успехи украинской армии, по словам Столтенберга, не нужно сбрасывать со счетов Россию, ведь там провели волну мобилизации, и, вероятно, оккупанты могут попытаться снова пойти в наступление.

Генсек НАТО в очередной раз подчеркнул, что высока вероятность того, что эта война, как и другие военные конфликты, завершится за столом переговоров. Однако и мирное соглашение зависит от результатов на поле боя, и только с помощью силы Украина сможет принудить оккупантов к переговорам, чтобы и признала наше государство независимым и суверенным.

Для того, чтобы все это реализовать, как отметил Столтенберг, Западные партнеры должны оказывать Украине поддержку и быть готовыми делать это в долгосрочной перспективе.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал слова Йенса Столтенберга. Он отметил, что речь идет о военной, финансовой и гуманитарной поддержке нашего государства.

Как отметил Подоляк, есть вопросы относительно того, насколько глубоко наши партнеры понимают войну, ресурсные возможности Украины и России или даже собственные.

Советник главы ОП убежден, что прогнозы руководителя ГУР МО Кирилла Буданова относительно окончание войны к концу 2023 года являются более реалистичными.

Военный комитет НАТО – это военный орган Североатлантического союза высшей инстанции, выполняющий функции консультирования по военным вопросам политическим органам НАТО и стратегическому командованию силами Североатлантического союза.