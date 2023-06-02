Тревожные заявления Си Цзиньпина: означают ли они вероятный военный конфликт с США
На днях лидер Китая Си Цзиньпин провел заседание партийной Комиссии по национальной безопасности, где предупредил о возможной опасности и призвал готовиться к худшим сценариям. Впрочем, волноваться о предполагаемом военном конфликте с США не стоит – это обычное заявление.
Об этом 24 Каналу заявил азербайджанский политолог из Вашингтона Рамиз Юнус. Он объяснил вероятность противостояния между США и Китаем, и что происходит сейчас.
Смотрите также США помогут Украине создать "армию будущего": Блинкен рассказал, какой она будет выглядеть
Противники или партнеры
Между Китаем и США не будет ни горячей, ни холодной фазы. Об этом лидеры двух стран заявили в Индонезии и по сей день ничего не изменилось, отметил Юнус. Они не воюют между собой, это делает Россия против Украины.
Китай был на нейтральной позиции и ничего не изменилось. Россия слабеет, у Украины есть преимущество. НАТО не вовлечено в эту войну, чтобы не говорила российская пропаганда. И Китай понимает, что делает НАТО, а что нет. Исходя из этого, я не вижу сценариев горячей фазы,
– объяснил политолог.
Он добавил, что Китай интересует, как закончится война и где будет его зона экономических и стратегических интересов. Другое дело – риторика.
"Возможно сейчас, с политической конъюнктуры, не актуально, чтобы встречались министры обороны публично. А непублично проходят контакты между военным блоком и спецслужбами двух стран, чтобы не было случайностей", – объяснил Рамиз Юнус.
Кроме этого США, Китай, а теперь еще и Индия против спекуляций по ядерному оружию. А это может означать, что между этими странами много общего, о чем можно договориться. И в условиях того товарооборота, который происходит между США, Китаем и ЕС, вряд ли кто-то рассуждает о горячей фазе.
Рамиз Юнус о политике Китая и США: смотреть видео
Что с вопросом Тайваня
Вопрос Тайваня тоже длится давно, но по сей день ничего не изменилось, также отметил политолог.
В то же время именно война России против Украины играет сейчас большую роль. Должна быть ясность на поле боя. А после этого – вероятная встреча Джозефа Байдена и Си Цзиньпина.
"Сегодня все понимают: Россия не победила, но еще не проиграла. Украина не проиграла, но еще не победила. Все ждут. США пришли к тому, чтобы позиция Украины была сильной. Когда эта позиция будет сильной, будет ясность, китайцы могли прийти в Москву и сказать: дальше будет хуже. Сегодня у них нет предмета беседы, и они делают все, чтобы он приблизился", – добавил Юнус.
США и Китая: последнее
- Свое заявление Си Цзиньпин сделал 31 мая. Он также подчеркнул, что Китай должен ускорить модернизацию сил и средств национальной безопасности. Их необходимо сделать более эффективными в "реальных боевых действиях".
- По информации китайских СМИ, Пекин и ЕС достигли консенсуса по вопросу войны России с Украиной. Китай готов прилагать усилия для восстановления мира.
- США не поддержали "планы мира" Бразилии и Китая, в частности, о временном прекращении огня в Украине. Они стремятся к "справедливому и длительному миру". В то же время, США готовы присоединиться к инициативам других стран, если те поддержат территориальную целостность нашей страны и предложат долговременное решение войны с Россией.