Тревожные заявления Си Цзиньпина: означают ли они вероятный военный конфликт с США

На днях лидер Китая Си Цзиньпин провел заседание партийной Комиссии по национальной безопасности, где предупредил о возможной опасности и призвал готовиться к худшим сценариям. Впрочем, волноваться о предполагаемом военном конфликте с США не стоит – это обычное заявление.

Об этом 24 Каналу заявил азербайджанский политолог из Вашингтона Рамиз Юнус. Он объяснил вероятность противостояния между США и Китаем, и что происходит сейчас.

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Противники или партнеры

Между Китаем и США не будет ни горячей, ни холодной фазы. Об этом лидеры двух стран заявили в Индонезии и по сей день ничего не изменилось, отметил Юнус. Они не воюют между собой, это делает Россия против Украины.

Китай был на нейтральной позиции и ничего не изменилось. Россия слабеет, у Украины есть преимущество. НАТО не вовлечено в эту войну, чтобы не говорила российская пропаганда. И Китай понимает, что делает НАТО, а что нет. Исходя из этого, я не вижу сценариев горячей фазы,

– объяснил политолог.

Он добавил, что Китай интересует, как закончится война и где будет его зона экономических и стратегических интересов. Другое дело – риторика.

"Возможно сейчас, с политической конъюнктуры, не актуально, чтобы встречались министры обороны публично. А непублично проходят контакты между военным блоком и спецслужбами двух стран, чтобы не было случайностей", – объяснил Рамиз Юнус.

Кроме этого США, Китай, а теперь еще и Индия против спекуляций по ядерному оружию. А это может означать, что между этими странами много общего, о чем можно договориться. И в условиях того товарооборота, который происходит между США, Китаем и ЕС, вряд ли кто-то рассуждает о горячей фазе.

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Что с вопросом Тайваня

Вопрос Тайваня тоже длится давно, но по сей день ничего не изменилось, также отметил политолог.

Отметим, что в феврале 2023 года в ЦРУ сделали тревожное заявление, что Си Цзиньпин уже приказал своим военным быть готовыми ко вторжению на Тайвань в 2027 году. Впрочем, в США подчеркнули, что это не означает окончательного решения. Китай удивлен провалом России в Украине. Но в ЦРУ призвали не игнорировать амбиции Си Цзиньпина.

В то же время именно война России против Украины играет сейчас большую роль. Должна быть ясность на поле боя. А после этого – вероятная встреча Джозефа Байдена и Си Цзиньпина.

"Сегодня все понимают: Россия не победила, но еще не проиграла. Украина не проиграла, но еще не победила. Все ждут. США пришли к тому, чтобы позиция Украины была сильной. Когда эта позиция будет сильной, будет ясность, китайцы могли прийти в Москву и сказать: дальше будет хуже. Сегодня у них нет предмета беседы, и они делают все, чтобы он приблизился", – добавил Юнус.

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