В Южную Америку отправится военный корабль Великобритании: что происходит

Корреспонденты BBC сообщили о том, что военный корабль Великобритании отправится в Гайану. Таким образом, в Соединенном Королевстве хотят поддержать свою бывшую колонию.

Впрочем, Британия предоставит Гайане не только дипломатическую поддержку, но и военную. Это нужно, ведь Венесуэла имеет претензии на Эссекибо – спорную часть территории Гайаны.

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Как Великобритания собирается поддержать Гайану

После Рождества пройдут учения, в которых примет участие морское патрульное судно HMS Trent. Это уже подтвердили в министерстве обороны Великобритании.

Сначала судно HMS Trent имело другую задачу: его отправили в Карибский бассейн, чтобы искать наркоторговцев, перевозящих свой товар контрабандой. Но после обострения между Венесуэлой и Гайаной морякам изменили задачу.

Почему Великобритания привлечена к событиям в регионе

До 1966 года Гайана была британской колонией. Теперь же страна является членом Содружества наций, то есть входит в межправительственную организацию стран, когда-то являвшихся колониями Британии. В Южной Америке Гайана является единственным англоязычным государством.

Что происходит в регионе Эссекибо