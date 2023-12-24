В Южную Америку отправится военный корабль Великобритании: что происходит
Источник:ВВС
Корреспонденты BBC сообщили о том, что военный корабль Великобритании отправится в Гайану. Таким образом, в Соединенном Королевстве хотят поддержать свою бывшую колонию.
Впрочем, Британия предоставит Гайане не только дипломатическую поддержку, но и военную. Это нужно, ведь Венесуэла имеет претензии на Эссекибо – спорную часть территории Гайаны.
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Как Великобритания собирается поддержать Гайану
После Рождества пройдут учения, в которых примет участие морское патрульное судно HMS Trent. Это уже подтвердили в министерстве обороны Великобритании.
Сначала судно HMS Trent имело другую задачу: его отправили в Карибский бассейн, чтобы искать наркоторговцев, перевозящих свой товар контрабандой. Но после обострения между Венесуэлой и Гайаной морякам изменили задачу.
Почему Великобритания привлечена к событиям в регионе
До 1966 года Гайана была британской колонией. Теперь же страна является членом Содружества наций, то есть входит в межправительственную организацию стран, когда-то являвшихся колониями Британии. В Южной Америке Гайана является единственным англоязычным государством.
Что происходит в регионе Эссекибо
- Венесуэла не впервые выражает претензии на этот регион, принадлежащий Гайане. Площадь Эссекибо – примерно две трети самой Гайаны.
- В 2015 году в Гайане открыли запасы нефти, поэтому страна начала развиваться. И хотя там еще много бедных людей, постепенно ситуация меняется.
- Венесуэлу интересуют залежи нефти в Гайане. Также она стремится добывать там газ и полезные ископаемые.
- Хотя в Венесуэле расположена одна пятая от общих залежей нефти в мире, США наложили на страну санкции. А вот в Гайане есть золото, алмазы и бокситы.
- Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел референдум по претензиям на Эссекибо. Это произошло 3 декабря. Несмотря на обжалование результата референдума, Мадуро опубликовал "новую карту" региона. А еще назначил нового губернатора и собирался проводить перепись населения. И добывать нефть – в частности, распорядился выдавать лицензии на добычу.
- 14 декабря состоялась встреча между Мадуро и президентом Гайаны. Стороны согласились не применять силу. Территориальный спор через три месяца должна разрешить специальная территориальная комиссия, а новая встреча между президентами состоится в Бразилии.
- К сожалению, ситуация все еще напряженная: на днях страховой рынок "Лондонский Ллойдс" добавил Гайану в список самых рискованных зон судоходства..