На митинге Орбана экспленник, которого Сийярто увез из Москвы, пожелал смерти Зеленскому

На предвыборном митинге премьер-министра Венгрии один из бывших украинских военнопленных пожелал смерти Зеленскому. Речь идет о военном, которого ранее привезли в Венгрию после визита главы МИД страны в Москву.

Его заявление прозвучало во время публичного вопроса журналиста на мероприятии. Об этом сообщает Euronews.

Какое заявление сделал украинский военный?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил на свой предвыборный митинг в городе Дебрецен одного из украинских военных, который ранее находился в российском плену.

Речь идет о бойце ВСУ, которого Россия передала венгерской стороне после переговоров с Будапештом. В Москву за этим военным ранее ездил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По данным медиа, Москва передала Венгрии двух украинских военнопленных, которые имеют двойное гражданство – украинское и венгерское. Это произошло после обращения венгерской стороны в Кремль.

Во время митинга один из этих военных отвечал на вопросы журналистов. Представитель провластного медиа поинтересовался, что он хотел бы передать президенту Украины, мужчина ответил: "Президенту Украины? Смерть". На вопрос, какое послание он бы направил тем, "кто не верит панике войны", украинский военнопленный венгерской национальности просто сказал, что "в каждом человеке должна быть настойчивость и надежда".

Могли ли пленных использовать в политической кампании?