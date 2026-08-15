Зеленский напомнил, как украинцы помогли спасти Варшаву от большевизма

В субботу, 15 августа, в Польше прошел военный парад по случаю национального Дня Вооруженных сил. Президент Украины поздравил Польшу с праздником.

Он упомянул о совместной борьбе обоих народов против российских оккупантов. Об этом президент сообщил в соцсетях.

Что сказал Зеленский?

Украина официально поздравила Польшу со 106-й годовщиной Варшавской битвы. Глава государства отметил, что тогда решилась судьба польского народа и государства. Он подчеркнул, что наступление большевиков удалось остановить благодаря совместным усилиям.

106 лет назад украинские военные помогли защитникам Польши отстоять Варшаву и сдержать продвижение большевиков на запад. И точно так же сейчас должна проиграть Москва, и точно так же сейчас важны объединенные усилия народов, и точно так же сейчас решается судьба государств – Украины и наших соседей,

– заявил Зеленский

Он призвал помнить, как много оба народа могут достичь, помогая друг другу. Также президент Украины подчеркнул важность борьбы за свободу.

В масштабном военном параде на варшавской Вислостраде приняли участие около 2 тысяч военнослужащих и 300 единиц авиатехники.

В Гдыне также прошел военно-морской парад. Во время празднования президент Польши Кароль Навроцкий присвоил 21 офицеру генеральское и адмиральское звание.

Напомним, что украинские военные не получили приглашения на парад. В то же время там присутствовали участники из США, Канады, Литвы и других государств-партнеров.