Зеленский напомнил, как украинцы помогли спасти Варшаву от большевизма
В субботу, 15 августа, в Польше прошел военный парад по случаю национального Дня Вооруженных сил. Президент Украины поздравил Польшу с праздником.
Он упомянул о совместной борьбе обоих народов против российских оккупантов. Об этом президент сообщил в соцсетях.
Что сказал Зеленский?
Украина официально поздравила Польшу со 106-й годовщиной Варшавской битвы. Глава государства отметил, что тогда решилась судьба польского народа и государства. Он подчеркнул, что наступление большевиков удалось остановить благодаря совместным усилиям.
106 лет назад украинские военные помогли защитникам Польши отстоять Варшаву и сдержать продвижение большевиков на запад. И точно так же сейчас должна проиграть Москва, и точно так же сейчас важны объединенные усилия народов, и точно так же сейчас решается судьба государств – Украины и наших соседей,
– заявил Зеленский
Он призвал помнить, как много оба народа могут достичь, помогая друг другу. Также президент Украины подчеркнул важность борьбы за свободу.
В масштабном военном параде на варшавской Вислостраде приняли участие около 2 тысяч военнослужащих и 300 единиц авиатехники.
В Гдыне также прошел военно-морской парад. Во время празднования президент Польши Кароль Навроцкий присвоил 21 офицеру генеральское и адмиральское звание.
Напомним, что украинские военные не получили приглашения на парад. В то же время там присутствовали участники из США, Канады, Литвы и других государств-партнеров.