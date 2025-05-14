Военный парад в Вашингтоне: как проходит празднование 250-летия армии США

В Вашингтоне проходит грандиозный военный парад, посвященный 250-летию армии США. Интересно, что это событие также пришлось на 79-й день рождения президента Дональда Трампа.

Заметим, что этот парад стал одним из крупнейших за последние десятилетия. О том, что происходит в Вашингтоне – информирует 24 Канал.

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