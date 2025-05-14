Военный парад в Вашингтоне: как проходит празднование 250-летия армии США
В Вашингтоне проходит грандиозный военный парад, посвященный 250-летию армии США. Интересно, что это событие также пришлось на 79-й день рождения президента Дональда Трампа.
Заметим, что этот парад стал одним из крупнейших за последние десятилетия. О том, что происходит в Вашингтоне – информирует 24 Канал.
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Несмотря на погоду, все же ожидается участие авиации. Парашютисты уже прыгнули, вызвав восторг зрителей. Интересно, что парад происходит на фоне протестов "Без королей". К тому же в США туманно. Из-за возможной грозы несколько дней назад говорилось, что парад вообще могут отменить. Подготовка к военному параду в Вашингтоне: смотрите видео По подсчетам ABS News, приблизительные расходы на нынешний военный парад составляют 45 миллионов долларов. Заметим, что это первый военный парад в столице США с 1991 года.
Парад начался
Как в Вашингтон стягивали десятки единиц бронетехники для военного парада
Несмотря на погоду, все же ожидается участие авиации. Парашютисты уже прыгнули, вызвав восторг зрителей.
Интересно, что парад происходит на фоне протестов "Без королей".
К тому же в США туманно. Из-за возможной грозы несколько дней назад говорилось, что парад вообще могут отменить.
Подготовка к военному параду в Вашингтоне: смотрите видео
По подсчетам ABS News, приблизительные расходы на нынешний военный парад составляют 45 миллионов долларов.
Заметим, что это первый военный парад в столице США с 1991 года.