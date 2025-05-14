Укр Рус
24 Канал Новости мира Военный парад в Вашингтоне: как проходит празднование 250-летия армии США
15 июня, 01:28
5

Военный парад в Вашингтоне: как проходит празднование 250-летия армии США

Ярослав Погончук

В Вашингтоне проходит грандиозный военный парад, посвященный 250-летию армии США. Интересно, что это событие также пришлось на 79-й день рождения президента Дональда Трампа.

Заметим, что этот парад стал одним из крупнейших за последние десятилетия. О том, что происходит в Вашингтоне – информирует 24 Канал.

Смотрите также В Вашингтон стягивают десятки единиц бронетехники для военного парада: красноречивое видео

 

01:40, 15 июня

Несмотря на погоду, все же ожидается участие авиации. Парашютисты уже прыгнули, вызвав восторг зрителей.

01:37, 15 июня

Поскольку армии США – 250 лет, то много внимания уделили истории. 

Ведущие рассказывают важные факты, представлена техника.

01:35, 15 июня

Интересно, что парад происходит на фоне протестов "Без королей".

К тому же в США туманно. Из-за возможной грозы несколько дней назад говорилось, что парад вообще могут отменить.

01:33, 15 июня

На трибуне видно Трампа, его жену и Пита Гегсета

01:32, 15 июня

Играет военный оркестр.

01:28, 15 июня

Парад начался

Как в Вашингтон стягивали десятки единиц бронетехники для военного парада

Подготовка к военному параду в Вашингтоне: смотрите видео

По подсчетам ABS News, приблизительные расходы на нынешний военный парад составляют 45 миллионов долларов.

Заметим, что это первый военный парад в столице США с 1991 года.