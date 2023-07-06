Ну, всякое в жизни бывает, – Лукашенко объяснил, где Пригожин и будет ли Путин его "мочить"
Белорусский диктатор Александр Лукашенко рассказал, где сейчас находится главарь наемников из ЧВК "Вагнера". Он объяснил, собирается ли Владимир Путин ликвидировать предавшего его Евгения Пригожина.
Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко оценил шансы Евгения Пригожина выжить после своего неудачного мятежа в России. Об этом сообщают пропагандистские СМИ Беларуси, передает 24 Канал.
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Убьет ли Путин Пригожина
Лукашенко уверен, что российский диктатор Путин "не замочит" главаря наемников.
Что с ним будет дальше? Ну всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин так злобен и злопамятен, что его (Пригожина – 24 Канал) завтра "замочат"… Нет, этого не будет,
– сказал он.
Лукашенко добавил, что у него был телефонный разговор с предводителем ЧВК "Вагнера" 5 июля. По его словам, сейчас Пригожин находится в России на свободе.
Путин до сих пор не наказал Пригожина
- У главаря ЧВК "Вагнера" провели обыски и изъяли миллиарды рублей наличными. Приблизительно через неделю после неудачного мятежа ему вернули конфискованные деньги.
- Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Пригожин за этими деньгами отправил своего водителя. По предварительной информации, ему вернули 10 миллиардов рублей, сотни тысяч долларов и пять золотых слитков.
- Политтехнолог Борис Тизенгаузен в беседе с 24 Каналом рассказал о росте недовольства среди российских военных. Они играют в "офицерскую честь" и спрашивают, почему Пригожин вернул свои деньги, а не понес наказание.