Это оскорбительно, – военный честно сказал, что его возмущает в армии

Украинские защитники не воюют для того, чтобы получить награду. Но иногда система их распределения вызывает искреннее удивление.

Военный Владимир с позывным HI-FI рассказал 24 Каналу, что иногда система награждения в армии не является справедливой. Бывают случаи, когда "медали" получают не те люди.

В чем проблема с наградами в ВСУ?

По словам военного, на самом деле мало кто в Силах обороны "заморачивается" из-за наград. На войне есть много других приоритетов. Но раз уж система такая есть, то стоило бы распределять награды справедливо.

Бывают случаи, что военные, которые непосредственно находятся на "нуле", ничего не получают. А человек, который ни разу не доехал до линии фронта, получает награды.

Обидно, что ребята на фронте; есть прямые контакты. Кто-то по 2 месяца на наблюдательных пунктах сидит. Недоедают, недосыпают. Кто-то сидит где-то в тылу полгода. И уже награда. А он максимум 70 километров от нуля сидит,

– отметил военный.

Обратите внимание! Военный с позывным HI-FI рассказал о своем боевом пути на фронте. Однажды его группа из 5 человек в течение нескольких дней удерживала село на Покровском направлении. Тогда были особенно жесткие бои. Иногда между нашими бойцами и врагом было 1 – 5 метров.

Никто не против, чтобы военные, которые служат в тылу, получали награды. Но боевые награды должны получать те, кто воюет непосредственно на линии фронта.

Боевые награды выдавайте боевым ребятам. Им же обидно. Он пришел, 2 месяца не мылся и не спал. А ему всего лишь спасибо,

– заметил военный.

Заметьте! Недавно президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины военнослужащей, старшему солдату Александре "Вырве" Давыденко. Впервые в истории военная Нацгвардии получила такую престижную награду. Защитница продолжала выполнять задачи даже несмотря на ранения в результате удара FPV-дрона. Она вышла из-под завалов блиндажа, уничтожила нескольких оккупантов и вывела раненых собратьев.

Какие сейчас потери России на фронте?

Россия продолжает терять колоссальное количество военных. К примеру, дроны Сил обороны Украины только с декабря 2025 года нейтрализовали более 156 тысяч оккупантов. А командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди заметил, что уже 5 месяц подряд Россия теряет больше живой силы, чем набирает.

Кроме этого, по состоянию на 14 мая Россия потеряла более 1 миллиона 345 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 11931 российский танк, 24557 боевых бронированных машин, 41053 артиллерийских систем, 1787 РСЗО и т.д.