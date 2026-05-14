Військовий Володимир з позивним HI-FI розповів 24 Каналу, що інколи система нагородження у війську не є справедливою. Бувають випадки, коли "медалі" отримують не ті люди.

Дивіться також Росіяни знову порушили перемир'я та просуваються на кількох напрямках: як змінилася лінія фронту за тиждень

В чому проблема з нагородами в ЗСУ?

За словами військового, насправді мало хто в Силах оборони "заморочується" через нагороди. На війні є багато інших пріоритетів. Але раз вже система така є, то варто було б розподіляти нагороди справедливо.

Бувають випадки, що військові, які безпосередньо перебувають на "нулі", нічого не отримують. А людина, яка жодного разу не доїхала до лінії фронту, отримує нагороди.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Образливо, що хлопці на фронті; є прямі контакти. Хтось по 2 місяці на спостережних пунктах сидить. Недоїдають, недосипають. Хтось сидить десь в тилу пів року. І вже нагорода. А він максимум 70 кілометрів від нуля сидить,

– зазначив військовий.

Зверніть увагу! Військовий з позивним HI-FI розповів про свій бойовий шлях на фронті. Одного разу його група з 5 осіб упродовж кількох днів утримувала село на Покровському напрямку. Тоді були особливо жорсткі бої. Іноді між нашими бійцями та ворогом було 1 – 5 метрів.

Ніхто не проти, аби військові, які служать в тилу, отримували відзнаки. Але бойові нагороди мають отримувати ті, хто воює безпосередньо на лінії фронту.

Бойові нагороди видавайте бойовим хлопцям. Їм же образливо. Він прийшов, 2 місяці не мився і не спав. А йому всього лиш дякую,

– зауважив військовий.

Зауважте! Нещодавно президент Володимир Зеленський надав звання Героя України військовослужбовиці, старшому солдату Олександрі "Вирві" Давиденко. Вперше в історії військова Нацгвардії отримала таку престижну відзнаку. Захисниця продовжувала виконувати завдання навіть попри поранення внаслідок удару FPV-дрона. Вона вийшла з-під завалів бліндажа, знищила кількох окупантів та вивела поранених побратимів.

Які зараз втрати Росії на фронті?

Росія продовжує втрачати колосальну кількість військових. До прикладу, дрони Сил оборони України лише з грудня 2025 року нейтралізували понад 156 тисяч окупантів. А командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді зауважив, що вже 5 місяць поспіль Росія втрачає більше живої сили, ніж набирає.

Окрім цього, станом на 14 травня Росія втратила понад 1 мільйон 345 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 11931 російський танк, 24557 бойових броньованих машин, 41053 артилерійських систем, 1787 РСЗВ тощо.