Идут тяжелые бои за каждый подвал и дом, – военный рассказал, что происходит возле Волчанска

Силы обороны стабилизировали ситуацию на двух направлениях в Харьковской области. Есть важные положительные новости.

Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что за последнюю неделю наши защитники стабилизировали ситуация на двух направлениях на Харьковщине. Также бойцы 92 отдельной штурмовой бригады вместе с силами ССО забрали у противника важную посадку.

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Какова ситуация на Волчанском направлении

Как отметил военный, на Волчанском направлении продолжаются сложные бои "за каждый подвал и за каждый дом". Важно, что враг не имеет дальнейших продвижений. А Силы обороны выбивают оккупантов с занятых позиций и даже берут захватчиков в плен.

Ситуация выглядит так, что на текущий момент Силы обороны стабилизировали ситуацию и перебирают тактическую инициативу на свою сторону. Враг продолжает активно применять авиацию. Здесь очень необходимы самолеты F-16, чтобы лишить противника монополии на применение в таком количестве своей авиации,

– отметил Федоренко.

Также ситуация существенно улучшилась после того, как Украине разрешили бить по России западным оружием. Сейчас удается поражать накопления личного состава и техники; места расположения артиллерии, средств РЭБ и тому подобное. Есть успехи и в уничтожении вражеских С-300 и С-400, которые регулярно обстреливали Харьков.

Важно, что сейчас активно исправляют недостатки, которые были во время нового наступления оккупантов на Харьковщину. Идет обустройство новых позиций и улучшение старых.

Ситуация на Харьковщине: кратко