Военный честно рассказал, как относится к новому министру обороны Федорову

Уже более месяца Михаил Федоров занимает должность министра обороны Украины. За это время он сделал громкие заявления и конкретные действия по обороноспособности Украины, которые развеяли сомнения относительно того, что на эту должность назначили не военного.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, капитан Даниил Яковлев, который лично встречался с новым министром обороны. Он поделился своими впечатлениями относительно своего общения с Михаилом Федоровым.

Какую команду привел в Минобороны Федоров?

"Мы с братом (Кириллом Яковлевым, военнослужащий ВСУ – 24 Канал) и с некоторыми нашими собратьями встречались с министром обороны Федоровым, общались напрямую. Не могу до конца рассказать, о чем мы говорили, но могу заверить военных людей, которых интересует армия и ее изменения: Федоров в материале многих моментов, так же как и его команда", – подчеркнул он.

У многих людей был страх, по словам военнослужащего, что Федоров не разбирается в войне, он не военный и тому подобное. Но после общения с министром обороны у него сложилось впечатление, что он очень хорошо разбирается в текущей ситуации.

Федоров много людей взял с собой из Минцифры, которую возглавлял, и они там показали очень высокие результаты и хорошее качество реформ. По мнению Яковлева, Министерство обороны ожидает то же самое.

"Люди, которых он назначил, имеют прямое отношение или к реформированию, или к помощи армии. Тот же Тарас Чмут, руководитель фонда "Вернись живым", имеет очень высокий социальный рейтинг доверия, и он руководит одним из самых успешных фондов, которые поставляют оружие ВСУ. То ожидается, что очень скоро все будет интереснее", – подчеркнул военный.

К слову. По представлению главы Минобороны Федорова, правительство 5 февраля назначило Тараса Чмута членом Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок. Он второй раз получает такую возможность. Чмут вместе с Федоровым также обсудили основные задачи, которые Минобороны планирует воплотить при поддержке АОЗ и Наблюдательного совета.

В то же время Министерство обороны быстро не реформируешь, уверен капитан ВСУ, ведь только внутренний аудит продлится один – два месяца. Также будет определяться, какие должностные лица и структуры за что отвечают, и после этого уже будут приниматься конкретные решения.

Сейчас мы видим, что пока все очень хорошо. Стоит заметить, что Михаил Федоров является очень открытым и коммуникабельным. Если есть предложения, инициативы, или хотите высказаться, то можно это сделать. Он очень открыт ко всему – и к критике, и прежде всего к предложениям,

– подчеркнул Даниил Яковлев.

Поэтому, если любой военный хочет донести свое мнение, предложение, пожелания в Министерство обороны, то сейчас для этого лучшие возможности и время. Военнослужащий уверен, что не надо стесняться, даже если есть сомнения, что ваша идея, предложение будет плохая. Стоит попробовать ее донести, и она может стать революционной и изменить многое.

Чем отличился Федоров на посту главы Минобороны?