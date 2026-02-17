Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, капітан Данило Яковлев, який особисто зустрічався з новим міністром оборони. Він поділився своїми враженнями щодо свого спілкування з Михайлом Федоровим.

Яку команду привів у Міноборони Федоров?

"Ми з братом (Кирилом Яковлевим, військовослужбовець ЗСУ – 24 Канал) і з деякими нашими побратимами зустрічалися з міністром оборони Федоровим, спілкувалися безпосередньо. Не можу до кінця розповісти, про що ми говорили, але можу запевнити військових людей, яких цікавить армія і її зміни: Федоров в матеріалі багатьох моментів, так само як і його команда", – наголосив він.

У багатьох людей був страх, за словами військовослужбовця, що Федоров не розбирається у війні, він не військовий тощо. Але після спілкування з міністром оборони у нього склалося враження, що він дуже добре розбирається в поточній ситуації.

Федоров багато людей взяв з собою з Мінцифри, яку очолював, і вони там показали дуже високі результати й хорошу якість реформ. На думку Яковлева, Міністерство оборони очікує те ж саме.

"Люди, яких він призначив, мають пряму дотичність або до реформування, або до допомоги війську. Той самий Тарас Чмут, керівник фонду "Повернись живим", має дуже високий соціальний рейтинг довіри, і він керує одним із найуспішніших фондів, які постачають зброю ЗСУ. То очікується, що дуже скоро все буде цікавіше", – підкреслив військовий.

До слова. За поданням глави Міноборони Федорова, уряд 5 лютого призначив Тараса Чмута членом Наглядової ради Агенції оборонних закупівель. Він вдруге отримує таку можливість. Чмут разом з Федоровим також обговорили основні завдання, які Міноборони планує втілити за підтримки АОЗ та Наглядової ради.

Водночас Міністерство оборони швидко не реформуєш, впевнений капітан ЗСУ, адже тільки внутрішній аудит триватиме один – два місяці. Також визначатиметься, які посадовці та структур за що відповідають, і після цього вже будуть ухвалюватися конкретні рішення.

Зараз ми бачимо, що поки все дуже добре. Варто зауважити, що Михайло Федоров є дуже відкритим і комунікабельним. Якщо маєте пропозиції, ініціативи, або бажаєте висловитися, то можна це зробити. Він дуже відкритий до всього – і до критики, і передусім до пропозицій,

– підкреслив Данило Яковлев.

Тому, якщо будь-який військовий хоче донести свою думку, пропозицію, побажання до Міністерства оборони, то зараз для цього найкращі можливості й час. Військовослужбовець впевнений, що не треба соромитись, навіть якщо є сумніви, що ваша ідея, пропозиція буде погана. Варто спробувати її донести, і вона може стати революційною і змінити багато чого.

Чим відзначився Федоров на посаді глави Міноборони?