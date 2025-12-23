Об этом 24 Каналу рассказал командир роты беспилотных авиационных комплексов "Фемида" 115-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Евгений с позывным Адвокат, заметив, что логистика является самой большой проблемой. Иногда бывает чрезвычайно сложно добраться до позиций.
Как противодействовать дронам?
Как отметил военный, сложно определить постоянную глубину так называемой "килзоны". В среднем можно говорить о полосе в 15 километров от линии фронта в обе стороны.
FPV-дрон может и дальше залетать. Но все зависит от средств доразведки. Обычный "мавик" сильно помогает корректировать огонь,
– сказал Адвокат.
По его словам, антидронные сетки являются эффективными. Большинство FPV-дронов работают именно на ощупь. Там расположены "усики", которые при контакте с чем-то замыкаются. Тогда идет подрыв. Именно поэтому дроны при контакте с сеткой взрываются. Это спасает жизни.
Ситуация на фронте: кратко
