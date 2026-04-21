"Видим 24/7": бригада "Рубеж" шокировала темпами масштабирования дронов у россиян

Российские оккупанты чрезвычайно активно используют различные беспилотники на фронте. Противодействовать такому "нашествию" сложно, но возможно.

Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш рассказал 24 Каналу, что, к сожалению, беспилотная составляющая россиян находится на достаточно высоком уровне. Они вкладывают туда действительно много ресурсов.

Сколько беспилотников применила Россия против бригады "Рубеж"?

По словам Отченаша, только за март россияне применили около 5000 FPV-дронов в полосе обороны бригады "Рубеж". Это просто колоссальная цифра, но отбиваться от такого количества беспилотников удается.

Это невероятно много. Мы буквально видим их 24 на 7. Бывает, что наши средства РЭБ подавили дроны, выполнили задание. А уже через 5 минут появляется еще один беспилотник. Они пытаются атаковать наш тыл и срывать логистику,

– рассказал военный.

Украина разработала многоразовый беспилотник, который способен переносить 250-килограммовую бомбу. Дальность полета – 2000 километров.

В частности, оккупанты используют много "Молний" на прямом управлении. Военный рассказал личную историю, как фактически перед его глазами обезвредили такой дрон.

Мы выехали на одно из заданий и ехали на дороге сами. Видим, как перед нами в метрах 30 – 50 дрон-перехватчик уничтожает "Молнию". Мы переглянулись с собратом и поняли, что эта "Молния" должна была бы прилететь по нашей машине. Если кто из ребят вдруг увидит это, то спасибо вам. Фактически спасли нашу жизнь,

– отметил военный.

Что известно об украинских дронах?