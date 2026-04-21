Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш розповів 24 Каналу, що, на жаль, безпілотна складова росіян перебуває на досить високому рівні. Вони вкладають туди дійсно багато ресурсів.

Скільки безпілотників застосувала Росія проти бригади "Рубіж"?

За словами Отченаша, лише за березень росіяни застосували близько 5000 FPV-дронів в смузі оборони бригади "Рубіж". Це просто колосальна цифра, але відбиватися від такої кількості безпілотників вдається.

Це неймовірно багато. Ми буквально бачимо їх 24 на 7. Буває, що наші засоби РЕБ подавили дрони, виконали завдання. А вже за 5 хвилин з'являється ще один безпілотник. Вони намагаються атакувати наш тил та зривати логістику,

– розповів військовий.

Зверніть увагу! Україна розробила багаторазовий безпілотник, який здатен переносити 250-кілограмову бомбу. Дальність польоту – 2000 кілометрів.

Зокрема, окупанти використовують багато "Молній" на прямому керуванні. Військовий розповів особисту історію, як фактично перед його очима знешкодили такий дрон.

Ми виїхали на одне з завдань і їхали на дорозі самі. Бачимо, як перед нами за метрів 30 – 50 дрон-перехоплювач знищує "Молнію". Ми переглянулися з побратимом і зрозуміли, що ця "Молнія" мала б прилетіти по нашій машині. Якщо хто з хлопців раптом побачить це, то дякую вам. Фактично врятували наше життя,

– зауважив військовий.

