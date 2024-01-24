Военный самолет Ил-76 упал в Белгородской области, – СМИ
Как пишут ряд СМИ, 24 января в Белгородской области упал Ил-76. Обратим внимание, что речь идет о военном самолете.
Около 11 часов стало известно, что в Белгородской области упал российский военный самолет Ил-76. Российские СМИ пишут, что губернатор региона и МЧС выехали в Корчанский район, где, вероятно, и могло совершить неудачную посадку где-нибудь в поле воздушное судно.
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Самолет упал и разбился
Другое СМИ пишет, что на борту самолета могли находиться 63 человека. Позже оно же сообщило, что все находившиеся внутри российского Ил-76 погибли.
Событие в Корочанском районе. В настоящее время на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Сменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже,
– написал губернатор Гладков.
Своим сообщением он фактически подтвердил падение российского самолета Ил-76. Впрочем, не озвучил никаких деталей. Следовательно, информация, озвученная выше, требует подтверждения, если оно от российских официальных источников поступит.
Также в сеть выложили видео. На нем можно увидеть последний полет судна. Видно, что самолет склонен в сторону и резко теряет высоту. Через мгновение он теряется из виду за домами. А потом можно услышать взрыв и увидеть, как в небо вздымается пламя от столкновения.
Вероятный момент падения Ил-76: смотрите видео
Впоследствии стало известно, что место падения самолета Ил-76 под Белгородом охраняют военные. Говорят, что обломки воздушного судна разлетелись на несколько километров.
Журналисты "Украинской правды", ссылаясь на собственные источники в Вооруженных Силах ВСУ, написали, что факт падения самолета подтвердили. Также наши военные отметили, что "это их работа". По данным Генштаба ВСУ, на этом самолете транспортировали ракеты для ЗРК С-300.