Военный самолет США отправился в сторону Ирана: что означает этот сигнал

На фоне последних событий в Иране, их угроз Саудовской Аравии, Ираку, поставок дронов России, протестов в стране, военный самолет США отправился в сторону Ирана. Это очередной намек для иранцев пересмотреть свои позиции.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенхаузен. Ранее сообщалось о том, что Зеленский в обращении анонсировал давление на Тегеран.

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Сигнал для Ирана

Тизенхаузен отметил, что посыл США о том, что Иран "скоро освободят" – очень интересный сигнал. В частности, они могут намекать, что протесты в Иране перерастут во что-то большее и режим будет свергнут. Кроме того, это может быть четкий намек на то, чтобы власти Ирана остановились перед определенными решениями. До этого Ирану делали еще несколько намеков:

Израильская авиация нанесла удар по цехам сборки иранских беспилотников в Сирии.

Физически ликвидированы 2 высокопоставленных офицера корпуса исламской революции, один из которых занимался логистикой и отправкой грузов в Россию, в частности.

Ликвидированы 10 иранских инструкторов, обучавших россиян руководить иранскими шахидами, в Крыму и Херсонской области.

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Иран после этого понял, что им больше намеков не нужно, и вышел с оправданиями и сказал, что да, действительно, они поставляли дроны в Россию, но до 24 февраля. Ложь. Ложь, также и то, что Иран не будет поставлять России ракеты "земля – земля",

– заметил политтехнолог.

Тизенхаузен о том, что означает вылет военного самолета США в сторону Ирана: смотрите видео

Дальнейшая судьба Ирана

Он продолжил, что информация о том, что Иран в течение 48 часов нападет на Саудовскую Аравию и Ирак – это сигнал о том, что вооруженные силы этих стран в боевой готовности. Россия отблагодарила Иран за дроны Сирией, ядерными технологиями. Иран предупредили и в информационной плоскости, и в закрытой дипломатии, что не нужно лгать и делать то, что Иран собирался делать.

"В ближайшее время Иран заставят прийти в себя. В частности, и по поставкам новых беспилотников России", – подчеркнул Тизенхаузен.

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