"Это было сложно" – полковник запаса рассказал о сбитии Су-25 из ПЗРК "Игла"
- Полковник запаса Роман Свитан отметил, что Су-25 сложно сбить даже двумя ракетами, поскольку самолет имеет два двигателя с отдельными топливными системами.
- Су-25 является тяжелой мишенью из-за высокой живучести, разработанную еще со времен войны в Афганистане, и сбитие такого самолета "Иглой" является значительным успехом для украинских сил.
58-я бригада опубликовала видео, на котором боец с ПЗРК "Игла" сбивает Су-25. Это штурмовик, и его скорость в сочетании с тепловым следом позволяет "Игле" эффективно работать по такой цели.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. По его словам, "Игла" – одна из главных систем, которой украинские силы могут сбивать российские самолеты и вертолеты на высотах до 4 – 5 километров.
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Почему это была скадная цель
Он пояснил, что при удачном захвате цели тепловым наведением, вероятность поражения Су-25 одной ракетой – около 70 – 80%. И лучший вариант – запускать сразу две ракеты. Одна может отвлечься на тепловые ловушки, а вторая – попасть в цель.
Су-25 сложно сбить даже двумя ракетами. Если одна из них попадает в двигатель, самолет все равно может вернуться на базу, потому что имеет два двигателя с отдельными топливными системами. Даже с поврежденным корпусом он часто дотягивает до аэродрома,
– рассказал Роман Свитан.
Он добавил, что еще со времен войны в Афганистане Советский Союз довел эти самолеты до очень высокой живучести. Су-25 – действительно тяжелая мишень, поэтому сбитие такого самолета "Иглой" – это большой успех для украинских военных.