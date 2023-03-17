Создадут ли Польша и Украина военный союз после победы: Блащак ответил

Мариуш Блащак отметил, что война России с Украиной создала новую архитектуру безопасности в Европе и всем мире. Кроме того, она перестроила польско-украинские отношения.

Блащак – вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши – отметил, что существующая сегодня геополитическая ситуация и полномасштабная война ускорила военное сотрудничество между Украиной и Польшей. Этот процесс – последовательный и дальновидный. Министр ответил на вопрос, создадут ли две страны военный союз.

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Министр подчеркнул, что Польша помогает Украине на многих уровнях. Блащак добавил: он не сомневается, что после завершения войны украинская армия будет самой сильной и опытной в Европе.

Сильная, независимая, богатая Украина – в наших национальных интересах, но, как показывает реальность, важнейшей и эффективной сила действующих альянсов. Прежде всего, это касается НАТО.

– подчеркнул Блащак.

Украина хочет гарантий безопасности от НАТО

Владимир Зеленский заявил, что хочет видеть шаги от НАТО навстречу. Президент подчеркнул, что Украина хочет гарантий безопасности от Альянса еще до вступления в него. Президент подчеркнул, что сроки присоединения к НАТО зависят не от Украины.

Зеленский добавил, что Украина благодарит все страны, которые помогают ей бороться за свою свободу. В то же время, стратегические гарантии безопасности – необходимость.