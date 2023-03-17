Блащак – віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі – зауважив, що геополітична ситуація, яка є сьогодні, та повномасштабна війна пришвидшила військову співпрацю між Україною та Польщею. Цей процес – послідовний та далекосяжний. Міністр відповів на запитання, чи створять дві країни воєнний союз.

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Міністр наголосив, що Польща допомагає Україні на багатьох рівнях. Блащак додав: він не сумнівається, що після завершення війни українська армія буде найсильнішою та найдосвідченішою у Європі.

Сильна, незалежна, заможна Україна – в наших національних інтересах, але, як показує реальність, найважливішою та найефективнішою є сила чинних альянсів. Передусім це стосується НАТО,

– наголосив Блащак.

Україна хоче гарантій безпеки від НАТО

Володимир Зеленський заявив, що хоче бачити кроки від НАТО назустріч. Президент наголосив: Україна хоче гарантій безпеки від Альянсу ще до вступу у нього. Президент наголосив, що терміни приєднання до НАТО залежать не від України.

Зеленський додав, що Україна дякує усім країнам, які допомагають їй виборювати свою свободу. Водночас стратегічні гарантії безпеки – необхідність.