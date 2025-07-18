На Буковине военнослужащие ТЦК преследовали мужчину, а потом пробили ему колеса
- На Буковине мужчина пытался убежать от правоохранителей и представителей ТЦК.
- Военнослужащий пробил колеса его автомобиля, чтобы предотвратить повторный побег.
Утром 16 июля возле населенного пункта Дубовцы гражданин пытался убежать от правоохранителей и представителей ТЦК. Один из военнослужащих пробил колеса в автомобиле беглеца.
Как сообщили в Черновицком областном ТЦК и СП, мужчина находился в розыске, отказался поехать в военкомат для уточнения данных, вел себя агрессивно и в конце концов совершил побег, передает 24 Канал.
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Зачем представитель ТЦК пробил колесо в авто гражданина?
Правоохранители и военные бросились вдогонку нарушителю и остановили его. Один из военнослужащих ТЦК, пытаясь не допустить повторного побега, пробил колеса транспортного средства гражданина.
Относительно данного инцидента начальником Черновицкого областного ТЦК и СП назначено служебное расследование. Правоохранительные органы проводят комплексные следственные действия для выяснения всех обстоятельств,
– отметили в военкомате.
Известно, что беглец признал вину, прошел ВВК и был призван на военную службу в одну из воинских частей.
К слову, в Чернигове 14 июля произошел конфликт между военнослужащими ТЦК и двумя мужчинами. Гражданские находились в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, они целенаправленно избегали военной службы по мобилизации.