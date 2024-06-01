17-летние юноши должны вернуться в Украину: что означает требование Минобороны

Украинцы, которым исполнилось 17 лет, должны приехать в Украину, чтобы стать на воинский учет. Из-за границы это сделать невозможно.

Если юноше уже исполнилось 17 лет и он не стал на воинский учет, он получит повестку от ТЦК.

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Военный учет 17-летних

В Сухопутных войсках объяснили, что ежегодно в течение января – марта берутся на учет граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на воинский учет исполняется 17 лет.

Важно, что повестки могут получить и те юноши, которые выехали за границу, но не стали на учет. Вариант обновления через мобильное приложение Резерв+ работает только для тех мужчин, которые уже стоят на учете, независимо от того, находятся они в Украине или за рубежом.

Обновление касается всех военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Для обновления контактных данных согласно требованию закона, военнообязанный должен находиться на учете,

– объяснили в Минобороны.

Итак, для постановки на воинский учет призывников граждане Украины обязаны лично прибыть в соответствующий ТЦК в срок, определенный в повестке, и подать необходимые документы.

Мобилизация в Украине: актуальные новости

По словам Владимира Зеленского, мобилизация в Украине увеличилась после того, как новый закон вступил в силу 18 мая.

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что уже с 18 июня в приложении Резерв+ будет QR-код, который засвидетельствует факт обновления данных, и тогда данные с Резерв+ будут абсолютно идентичны бумажным.

Также стало известно, что в Офисе Президента отказались от идеи экономического бронирования. Отказ от такой идеи может быть связан с опасениями Генштаба.

Постановка на воинский учет не имеет отношения к мобилизационным мероприятиям, которые продолжаются.