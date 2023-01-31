Военный учет в Украине: можно ли военнообязанным выезжать за пределы области

В Украине продолжается военное положение общая мобилизация, введенная через полномасштабное наступление России. Могут ли мужчины, состоящие на военном учете, выезжать за пределы области – читайте дальше.

Да, военнообязанные имеют право выезжать за пределы области. Даже если была получена повестка, до срока, когда необходимо явиться в ТЦК – также можно беспрепятственно пересекать границы своей области или района. Об этом пишет 24 Канал.

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Можно ли уезжать военнообязанным за пределы области

Но все же есть одно ограничение: срок такого путешествия не может превышать 7 суток.

Согласно Порядку организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 30.12.2022 №1487).

Если военнообязанное лицо переехало в другой город, то оно должно лично уведомить об этом ТЦК и СП, который находится по новому месту нахождения для внесения соответствующего изменения в учете. То же касается изменений семейного положения, состояния здоровья, места обучения (часть 11 статьи 38 Закона) – обо всем этом необходимо известить в семидневный срок.

Механизм и требования к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов и возможности сервиса электронного информационного взаимодействия между Порталом "Дия" и устанавливаются Минобороны.

В ВСУ опровергли заявления о новой волне мобилизации

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач недавно рассказал, что сейчас нет никаких волн мобилизации.

По его словам, в настоящее время в ВСУ нужны специалисты, как на новые образцы вооружения, которые нам дают партнеры, так и для пополнения потерь. Горбач объяснил, что в первую очередь мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям.

Также он отметил, что личный состав, ранее не проходивший службу, может быть призван только в учебные центы, где их будут учить по определенным специальностям. Только после этого они прибывают в воинскую часть.

Также Горбач уточнил, что без учета военнообязанных невозможно было бы проводить мобилизацию. В то же время он подчеркнул, что большинство повесток не предусматривают отправки на фронт. 9 из 10 врученных приглашений в военкомат связаны именно с необходимостью уточнить информацию.

, что по действующему законодательству Украины за правонарушения, связанные с военным учетом, установлена административная и уголовная ответственность.