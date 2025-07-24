До 31 июля юноши, которым в этом году исполняется 17 лет, должны стать на учет, – ТЦК

Граждане Украины мужского пола, которым в этом году исполняется 17 лет, должны до 31 июля стать на воинский учет призывников. Военнослужащие рассказали, что для этого нужно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Черниговский областной ТЦК и СП.

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Как стать на воинский учет 17-летним?

Постановка 17-летних на воинский учет осуществляется с внесения соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов путем:

прохождения электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста.

личного прибытия в районный или городской ТЦК и СП с представлением необходимых документов.

В ТЦК отмечают, что взятие 17-летних на учет призывников не равно призыву на военную службу.

Такие мероприятия проводят с целью определения имеющегося человеческого потенциала, установления образовательного уровня граждан, изучения их личных качеств.

Граждане Украины, которые не стали на воинский учет призывников в определенный период, берутся на воинский учет призывников только после личного прибытия в районный (городской) ТЦК и СП,

– отметили в ТЦК.

Кроме того, военнослужащие поделились перечнем документов, которые нужны для постановки на воинский учет:

Паспорт гражданина Украины.

Выписка из реестра территориальной общины (информация о задекларированном / зарегистрированном месте жительства (пребывания)).

Справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица (для внутренне перемещенных лиц).

Свидетельство о рождении.

Документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов.

Документ об образовании.

Справка с места учебы / работы (при наличии).

Четыре фотографии размером 35 × 45 миллиметров (снимок без головного убора).

Заметим, за нарушение правила воинского учета ТЦК может выписать штраф, а военкомы будут действовать в соответствии с законом, если человек находится в розыске, не имеет документов, или они обнаружили расхождения между документами и данными в базе.