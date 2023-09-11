Что угрожает женщинам, которые не станут на учет: объяснение юриста

Для женщин, которые не станут на военный учет с 1 октября, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Речь прежде всего о женщинах, имеющих медицинское или фармацевтическое образование. Нюансы законодательства объяснила юрист Галина Токмач, информирует 24 Канал.

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Ответственность за неявку в военкомат

Если женщина проигнорирует вызов и не явится в ТЦК без серьезных причин, для нее предусмотрена административная ответственность. В частности, он может получить штраф в размере от 850 до 1700 гривен.

Вместе с тем, действующим законодательством предусмотрена и уголовная ответственность – за уклонение от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК.

В этом случае военнообязанных женщин наказывают штрафом от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до одного года.

Учет – это не мобилизация

Юрист подчеркнула, что взятие на военный учет не означает, что женщину сразу отправят на фронт.

"В любом случае, взятие на военный учет не означает мобилизацию. Тем более не стоит забывать о ВЛК (возможно, вы вообще по состоянию здоровья непригодны к военной службе)", - резюмировала она.

Что нужно знать о военном учете женщин

Осенью начнется новая фаза призывной кампании, включающая женский учет.

Изменения в статью 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" предусматривают, что начиная с октября, на обязательный военный учет также будут зачислять врачей, медсестер и фармацевтов, не достигших 60-летнего возраста и мобилизованных в зависимости от их состояния здоровья (который будет определять ВЛК).

Женщины, чьи профессии связаны с военной сферой, смогут встать на учет в военкоматах по собственному желанию, но это будет зависеть от их решения.

На военнообязанных женщин возлагаются те же обязанности, что и на мужчин, они должны: