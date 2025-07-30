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24 Канал Новости Украины Залишився один день: кому потрібно стати на військовий облік призовників
30 июля, 15:56
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Остался один день: кому нужно стать на воинский учет призывников

Надежда Батюк
Основні тези
  • До 31 июля граждане Украины, которым в этом году исполняется 17 лет, должны стать на воинский учет призывников, предоставив определенные документы.
  • Постановка на воинский учет не является призывом на срочную службу, а служит для оценки человеческого потенциала и образовательного уровня граждан.

До 31 июля граждане Украины должны стать на воинский учет призывников. Речь идет о юношах, которым в этом году исполняется 17 лет.

Заметим, что те, кто не стал на учет в указанный срок, смогут пройти процедуру постановки на воинский учет призывников только после личного прибытия в ТЦК. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Черниговский областной ТЦК и СП.

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Какие документы нужны для постановки на учет?

Процедура постановки на воинский учет призывников происходит двумя путями: через электронную идентификацию с уточнением персональных данных в соответствующем электронном кабинете или путем личного прибытия в районный (городской) ТЦК, где необходимо предоставить определенный перечень документов.

Для постановки на воинский учет призывников нужны следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины;
  • выписка из реестра территориальной общины;
  • справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица (при наличии такого статуса);
  • идентификационный код;
  • документ о регистрации в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков;
  • свидетельство или диплом об образовании;
  • документы, подтверждающие обучение или трудоустройство;
  • четыре фото 35 на 45 миллиметров (без головного убора).

Стоит отметить, что постановка на воинский учет не является призывом на срочную службу. Военный учет призывников ведется с целью оценки человеческого потенциала, образовательного уровня и личных качеств граждан.