Уже в 16 лет надо думать, – в ТЦК объяснили, когда следует становиться на воинский учет

В ТЦК отмечают: о воинском учете юношам следует думать уже с 16 лет. Там также отмечают, что мобилизовать парня до 27 лет, если он того не хочет, невозможно.

Представитель Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин во время брифинга констатировал, что на учете граждане нашего государства мужского пола должны быть уже с 17 лет, поэтому следует думать о походе в центр комплектовании – с шестнадцати. Об этом информирует 24 Канал.

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Что нужно знать о воинском учете для юношей

По словам Истомина, важно различать "процесс приписки" и "переход на учет военнообязанных".

До того как отменили стоковую службу на время военного положения и мобилизации, 16-летние ребята должны были появляться в ТЦК для процесса приписки. Иначе говоря, становиться на учет призывников, и до 27 лет проходить срочную службу. Хотя срочную службу и отменили до окончания военного положения, но сама "процедура приписки" осталась. Она нужна для того, чтобы государство вело качественную статистику.

Переход на учет военнообязанных происходит, когда юноше исполняется 27 лет. Собственно, по решению комиссии его переводят на воинский учет военнообязанных. С того момента его могут мобилизовать в армию, а после прохождения обучения – отправить на фронт.

Сейчас мобилизовать мужчин до 27 лет – невозможно. Молодые ребята могут разве по собственному желанию подписать контракт с Вооруженными Силами, однако если им исполнился 21 год.

Важно, что приписка юношей проводится ежегодно в течение января, февраля и марта. Пройти эту процедуру должны ребята, которым исполняется в текущем году семнадцать.

То есть все ребята, которым в 2024 году исполняется 17 лет, должны в течение января, февраля и марта 2024 пройти процедуру приписки. Так было и до полномасштабной войны – ничего в этом нового нет.

Депутаты готовят изменения в законодательство

Недавно Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект по мобилизации, который предусматривает немало изменений в законодательство. В частности, народные депутаты предлагают снизить призывной возраст с 27 до 25 лет.

Если соответствующую инициативу примут, это будет означать, что мобилизовать смогут всех, кому исполнилось 25 лет. С этого возраста нужно будет также становиться на учет военнообязанных.