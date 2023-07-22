Бывшему одесскому военному Борисову сообщили о подозрении, но он исчез
Источник:ГБР
Евгений Борисов получил подозрение от сотрудников ГБР. Владимир Зеленский заслушал доклад правоохранителей по поводу бывшего одесского военкома и сделал новое заявление.
Евгению Борисову сообщили о подозрении. Бывший начальник Одесского областного ТЦК и СП подозревается в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен. А еще он подозревается в неявке вовремя на службу без уважительных причин и уклонении от несения военных обязанностей путем обмана в условиях военного положения.
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Что стало известно о Борисове и его семье
До 10 лет лишения свободы – это максимальный срок, угрожающий бывшему одесскому военкому. Однако в ДБР намекнули, что скандальный Борисов мог исчезнуть.
Местонахождение подозреваемого уточняется. Следственные действия продолжаются,
– говорится в сообщении.
ДБР провело досудебное расследование и собрало большую собственную доказательную базу. Также были изучены журналистские расследования. В качестве примера приводятся сообщения СМИ о том, что мать одесского военкома в 2022 году стала владелицей элитного жилого дома в Испании. Он стоит более 4 миллионов евро. А в 2023 году эта женщина приобрела автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 миллиона евро.
Жена Евгения Борисова купила в Испании офисное помещение, которое стоит 737 тысяч евро. У неё для этого не было достаточного количества законно полученных активов и доходов. Как установили правоохранители, теща бывшего одесского военного стала владелицей Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz G 63 AMG. Отмечается, что у нее тоже не было достаточно средств для приобретения этого автопарка законным способом. В Бюро заявили, что НАПК тоже выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома. Речь идет о сумме более 188 миллионов гривен.
Что сказал Зеленский об одесском военкоме
Президент назвал логичным то, что история с Борисовым не могла завершиться только его отстранением от должности.
И каждое такое "кабинетное" нарушение где-то в военной иерархии, любая попытка как-то там обогатиться унижает наших воинов, наших героев. Ответственность за нарушение – неизбежна,
– подчеркнул Зеленский.
По его словам, проверка территориальных центров комплектования продолжается. Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора продолжают необходимые действия. Он заверил, что правоохранители обязательно представят обществу все подробности, которые можно обнародовать.
Какие последствия скандала с Борисовым
- Новым начальником Одесского областного ТЦК и СП стал Александр Охрименко. Он был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. По словам Валерия Залужного, этот человек неоднократно демонстрировал преданность военному делу и Украине.
- В стране началась комплексная проверка военкоматов. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) анализирует, как живут руководители других территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Украинский президент не так давно заявлял, что он ожидает результатов инспекции до конца июля.