Бывшему одесскому военному Борисову сообщили о подозрении, но он исчез

Евгений Борисов получил подозрение от сотрудников ГБР. Владимир Зеленский заслушал доклад правоохранителей по поводу бывшего одесского военкома и сделал новое заявление.

Евгению Борисову сообщили о подозрении. Бывший начальник Одесского областного ТЦК и СП подозревается в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен. А еще он подозревается в неявке вовремя на службу без уважительных причин и уклонении от несения военных обязанностей путем обмана в условиях военного положения.

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Что стало известно о Борисове и его семье

До 10 лет лишения свободы – это максимальный срок, угрожающий бывшему одесскому военкому. Однако в ДБР намекнули, что скандальный Борисов мог исчезнуть.

Местонахождение подозреваемого уточняется. Следственные действия продолжаются,

– говорится в сообщении.

ДБР провело досудебное расследование и собрало большую собственную доказательную базу. Также были изучены журналистские расследования. В качестве примера приводятся сообщения СМИ о том, что мать одесского военкома в 2022 году стала владелицей элитного жилого дома в Испании. Он стоит более 4 миллионов евро. А в 2023 году эта женщина приобрела автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 миллиона евро.

Жена Евгения Борисова купила в Испании офисное помещение, которое стоит 737 тысяч евро. У неё для этого не было достаточного количества законно полученных активов и доходов. Как установили правоохранители, теща бывшего одесского военного стала владелицей Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz G 63 AMG. Отмечается, что у нее тоже не было достаточно средств для приобретения этого автопарка законным способом. В Бюро заявили, что НАПК тоже выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома. Речь идет о сумме более 188 миллионов гривен.

Что сказал Зеленский об одесском военкоме

Президент назвал логичным то, что история с Борисовым не могла завершиться только его отстранением от должности.

И каждое такое "кабинетное" нарушение где-то в военной иерархии, любая попытка как-то там обогатиться унижает наших воинов, наших героев. Ответственность за нарушение – неизбежна,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, проверка территориальных центров комплектования продолжается. Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора продолжают необходимые действия. Он заверил, что правоохранители обязательно представят обществу все подробности, которые можно обнародовать.

Какие последствия скандала с Борисовым