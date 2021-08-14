Из-за наплыва мигрантов: военным в Литве расширили полномочия в приграничных районах

Из-за наплыва мигрантов военным Литвы в приграничных районах предоставили дополнительные полномочия. Соответствующее решение принял президент Гитанас Науседа.

В пресс-службе президента рассказали, что количество иностранцев, которые нелегально пересекают границу Литвы, выросло в десятки раз.

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Учитывая текущую ситуацию, президент решил предоставить дополнительные полномочия военным,

– говорится в сообщении.

Что разрешили военным

Отдавать приказы гражданскому населению и задерживать людей, которые отказываются их выполнять.

Осматривать транспортные средства и проверять людей. При необходимости военные также могут применять спецсредства.

Наплыв мигрантов в Литве: главное