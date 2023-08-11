Скандал с закупкой формы для ВСУ: в Минобороны впервые отреагировали
Источник:Минобороны Украины
В Минобороны 11 августа отреагировали на скандал с закупкой формы для воинов ВСУ. Речь идет о том, что героям приобрели летние куртки по цене зимних.
В Минобороны Украины подчеркнули, что не осуществляли закупку формы для подразделения ТРО ВСУ, в отношении которого проводится расследование. В общем, никто из минобороны не привлекался к процессу.
Обратите внимание Впервые в истории Украины: в ВСУ появилась полевая форма для женщин
В материалах следствия говорится, что договор был заключен между воинской частью и швейной фабрикой еще в 2022 году.
Подразделения министерства обороны к этому процессу закупки: определение потребности, поиска исполнителя, заключение договора и сопровождения выполнения технических условий – не привлекались,
– говорится в сообщении.
Кроме того, в Минобороны отметили свою нулевую толерантность к коррупции. Добавив, что во всех случаях антикоррупционных действий правоохранительных органов ведомство всячески способствует досудебному расследованию, а также проводит внутренние проверки.
Детали скандала
Расследователи заявили, что в 2022 году для ВСУ закупили летние куртки по цене зимних. Более того, на пути из Турции в Украину партия подорожала втрое. Итак, воины ВСУ встретили зиму в летних камуфляжных куртках вместо теплой одежды. Тем временем "наварить" удалось почти 300 тысяч долларов.