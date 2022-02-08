Воевал в рядах оккупантов против ВСУ: СБУ задержала одного из предводителей "казаков"
Источник:СБУ
СБУ задержала одного из главарей незаконного вооруженного формирования боевиков "Казачья национальная гвардия". Мужчина сам сбежал от своих "руководителей" на подконтрольную украинскому правительству территорию.
В СБУ рассказали, что проводят мероприятия по разоблачению и привлечению к ответственности участников незаконных вооруженных формирований. Экс-боевик был задержан на этот раз в Станице Луганской.
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Задержанный – экс-заместитель командира группировки
Задержанный оказался бывшим заместителем руководителя командира группировки боевиков ОРДЛО. Он убегал от своих главарей на территорию, подконтрольную правительству Украины. Здесь он надеялся оформить ID-паспорт и получить пенсионные выплаты.
Что известно о боевике:
- Задержанный – житель Антрацитовского района.
- В 2014 году добровольно присоединился к боевикам.
- Там его назначили заместителем главаря одной из группировок так называемой "Казачьей национальной гвардии".
- Это так называемое "подразделение" активно участвовало в боевых действиях украинской армии на территории Краснодонского и Антрацитовского районов Луганщины.
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Мужчина ушел от боевиков из-за конфликта
Мужчина покинул ряды боевиков из-за конфликта с главарями. Они своим "подчиненным" платили не деньгами, а продуктами. Задержанный затем скрывался на оккупированной территории.Обратите внимание! В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований. Суд отправил его под стражу.
Последние разоблачения боевиков спецслужбами:
- СБУ разоблачила донецкого боевика, издевавшегося над военнопленными и гражданскими в печально известной тюрьме "Изоляция". Мужчину планируют объявить в розыск.
- Ранее спецслужбы задержали пророссийского боевика, обстреливавшего из гранатомета украинские позиции в районе Станицы Луганской.
- Также Служба безопасности поймала в Донецкой области террористку из банды "Пятнашка". Она воевала на стороне российских оккупантов.