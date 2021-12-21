Воевала в рядах боевиков: в Луганской области задержали женщину

21 декабря 2021 , 12:24
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МВД

В Луганской области обнаружили 59-летнюю женщину, которая в течение 2 лет проходила службу в войсках боевиков. Ее задержали при проверке документов на блокпосте.

Женщина рассказала, что осенью 2014 года вступила в незаконное вооруженное формирование. Там она проходила службу в должности фельдшера зенитного дивизиона в городе Хрустальный.

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В то же время ей было присвоено "военное звание" младшего сержанта.

Какими были обязанности задержанной

Женщина периодически уезжала на военный полигон в селе Бугаевка Перевальского района. Там она была причастна к деятельности боевиков:

  • участвовала в стрельбах как медработник;
  • следила за соблюдением санитарного режима;
  • проверяла качество питания;
  • учила боевиков оказывать первую медицинскую помощь при получении ранений.
Обратите внимание! За свою деятельность женщина получала заработную плату в размере 19 500 рублей.

Уже в мае 2016 года женщина покинула незаконные вооруженные формирования из-за болезни.

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Правоохранители сообщили задержанным о подозрении. В настоящее время по делу продолжаются следственные действия.

В Луганской области задержали женщину, которая воевала в рядах боевиков: смотрите видео

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Автор: Тетяна Кійовська