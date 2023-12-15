Мир потерял еще одного героя: на войне против России погиб воин Интернационального легиона

В Ровенской области 15 декабря прощаются с бойцом Интернационального легиона, младшим сержантом ВСУ Патапили Хеваге Шеханом Ранишкой. Он добровольно встал на защиту Украины от России, желая освободить мир от зла.

Иностранец был командиром 3 пехотного взвода, 3 пехотной роты ССО "Чарли" интернационального легиона с марта 2022 года в рядах ВСУ. У него был позывной "Дантист".

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Прощание с героем

Мужчина присоединился к Вооруженным Силам Украины фактически с начала полномасштабного российского вторжения. В армии он с марта 2022 года. О мирной жизни иностранца пока ничего не известно.

Мир потерял еще одного Героя… Община встречает на щите военнослужащего Интернационального легиона Патапили Хеваге Шеханом Ранишкой, погибшим в Донецкой области, защищая украинскую землю от российского зла. Украинские друзья называли его Даня,

– говорится в сообщении.

Военнослужащий был побратимом и другом для своего военного командира – Тараса Коханюка. Воин стал родным для семьи украинца, поэтому его похоронят рядом с ним в поселке Млинов.

Что известно об украинском воине

Тарас Сергеевич Коханюк был майором ВСУ, командовал ротой ССО "Чарли" Интернационального легиона. Он погиб в возрасте 29 лет 20 марта 2023 года от вражеских обстрелов во время выполнения боевого задания возле поселка Кругляковка Купянского района в Харьковской области.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за верность военной присяге 11 августа 2023 Тараса Коханюка наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени.

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