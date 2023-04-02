Избиение военного в Хмельницком: протестующие прошли на территорию храма УПЦ МП
В Хмельницком в одном из храмов УПЦ Московского между "агентами ФСБ в рясах" и воином Вооруженных Сил произошла стычка. Вскоре под здание собора пришли возмущенные протестующие из-за этого инцидента.
В воскресенье, 2 апреля, Хмельницкий, а затем всю Украину всколыхнула новость об избиении военного Артура Ананьева в одной из церквей Московского патриархата в Хмельницком. Конечно, это возмутило множество людей, поэтому под стенами храма появилось немало протестующих через некоторое время.
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Митинги вполне мирные
Заметим, что пока конфликтных ситуаций не возникало со времени, когда у стен церкви появилось немало людей. Вместе с тем из видео ясно, что митингующие не настроены на драки, хотя священнослужители УПЦ Московского патриархата заявляют, что протестующие готовят провокации.
Кроме того, следует сказать, что масса кричит "позор", очевидно, обращаясь к московским попам, которые с помощью кулаков решили выяснить отношения с военным Ананьевым.
Митинг в Хмельницком из-за избиения воина ВСУ: смотрите видео из соцсетей
Священники УПЦ избили воина в храме – под собором собрались люди: смотрите видео из соцсетей
Московские попы говорят о штурме
Около 18:00, 2 апреля в социальных сетях УПЦ Московского патриархата появилось сообщение, в котором говорится, что в храм сначала приезжал местный чиновник, якобы "устроивший провокацию", а впоследствии "радикалы", якобы ворвавшиеся на территорию святыни.
Они (митингующие – 24 Канал) толкают верующих и кричат "Долой московского попа!" Прихожане собора молятся на паперти храма и сдерживают рейдеров,
– говорится в сообщении "агентов ФСБ в рясах".
Военного задержали: реакция ОВА
- Важно, что заявление на военного написал именно священнослужитель Московского патриархата, ведь боец первым начал махать кулаками. Случилось это после того, как на место инцидента через некоторое время приехали представители правоохранительных органов, что взялись расследовать это дело.
- Напомним также, что на ситуацию реагировали также в областной военной администрации. Собственно, Глава ОВА Сергей Тюрин отметил, что Украина является правовым и демократическим государством. Поэтому нужно дождаться, когда независимые силовые структуры дадут объективную оценку этому инциденту.