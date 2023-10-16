В ВСУ объяснили, что означает воинский учет для женщин-медиков

Мобилизации в Украине подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. С 1 октября женщины-медики должны стать на воинский учет.

Что означает воинский учет женщин-медиков, в эфире телемарафона объяснил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, передает 24 Канал.

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"На самом деле для них ничего не изменилось"

Изменения в закон вступили в силу с 1 октября. Согласно им, женщины-военнослужащие, женщины-медики, имеющие медицинское образование, должны были стать на военный учет.

"На самом деле для них ничего не изменилось, потому что женщины, которые учились в медицинских вузах и имели медицинское образование, всегда были военнообязанными", – отметил Фитьо.

Добавил, что просто раньше кто-то становился на военный учет в свой ТЦК – бывший военкомат, а кто-то этого не сделал.

Соответственно, с 1 октября все женщины-медики – фармацевты, акушеры, стоматологи, должны явиться в свои терцентры, кто еще этого не сделал, стать на воинский учет, пройти медицинскую комиссию и получить военный учетный документ,

– отметил начальник службы по связям с общественностью.

В то же время добавил, что с 1 октября какие-то очереди возле ТЦК не наблюдались, ведь этот процесс продолжался.

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"Государство должно понимать, каков резерв"

Фитьо заметил, что ажиотаж, который был вокруг этого вопроса, подогрет российской пропагандой. Вражеские рупоры говорили, мол, "все – вы, женщины-медики, идете в ТЦК, становитесь на учет и сразу на фронт".

Речь идет не о фронте. Речь идет вообще не о мобилизации, речь идет о том, что сейчас украинское государство должно четко понимать, какой у нас резерв медицинских работников,

– подчеркнул представитель Сухопутных сил.

Он добавил, что женщины становятся на учет, представляют документы и "устанавливается их степень возможности прохождения в будущем военной службы".

"Возвращаясь к нашим женщинам-медикам, сейчас они становятся прямо на военный учет, а это не означает мобилизация. Это для всеобщего успокоения. Это для того, чтобы выполнить требования законопроекта о воинском учете", – подытожил представитель Сухопутных войск.

Добавил, что хочет напомнить всем: обязанность защищать свою страну, прописанная в Конституции. Чтобы быть готовым ее выполнять, необходимо явиться в свои ТЦК и обновить учетные данные.

"Если есть какое-то право на отсрочку, предоставить это право на отсрочку, чтобы ресурсы, которые сейчас есть в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, использовать правильно", – отметил Фитьо.