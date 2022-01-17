Воинский учет для женщин: Зеленский просит Резникова сократить список профессий

Президент Владимир Зеленский отреагировал на петицию по воинскому учету для женщин. Глава государства просит министра обороны Алексея Резникова сократить перечень профессий.

По словам президента, нужно еще уточнить ряд вопросов по воинскому учету для женщин. Так Владимир Зеленский отреагировал на петицию об отмене обязательного учета.

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Список слишком широкий

Владимир Зеленский подчеркнул, что защита государства – дело всего народа, независимо от пола. Однако глава государства подчеркнул, что обязательный учет для женщин вызвал общественный резонанс из-за неудачной реализации.

В частности, президент отметил, что перечень специальностей, для которых предусмотрен обязательный воинский учет, слишком широк и необоснован. Еще одной причиной стало отсутствие конкретного механизма принятия женщин на учет.

Поэтому президент обратился к министру обороны Алексею Резникову с просьбой пересмотреть перечень профессий.

Я обратился к министру обороны Украины Алексею Резникову с просьбой безотлагательно и комплексно проработать поднятый в петиции вопрос, уделив особое внимание решению, в частности, следующих вопросов: существенное уточнение (сокращение) перечня профессий, родственных соответствующей военно-учетной специальности, согласно которому женщины становятся на воинский учет военнообязанных, учитывая реальные нужды обороны государства,



– заявил президент.

Кроме того, президент просит министра обороны внедрить современные технологии в процедуры воинского учета во избежание личного присутствия женщин в военкоматах и ​​урегулировать вопросы прохождения медосмотра.

Также Владимир Зеленский обратил внимание на необходимость взвешенных подходов к административной ответственности для женщин за несвоевременную регистрацию на воинский учет.

Воинский учет для женщин: главное

17 декабря в Украине существенно расширили список профессий, представительницы которых должны обязательно стать на воинский учет. Среди них журналисты, бухгалтеры, операторы и другие.

Это обязательно для каждого специалиста, в противном случае – штраф. Руководители компаний должны проверять наличие документов о воинском учете у своих работников.

Петиция об отмене обязательного воинского учета для женщин появилась через несколько дней после опубликования списка и быстро набрала необходимое количество подписей.

В Минобороны успокоили, объяснив, что женщин в армию не будут забирать.

К теме предлагаем сюжет о петиции относительно отмены учета для женщин: смотрите видео