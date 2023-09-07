Будут ли выпускать за границу и кто имеет право на отсрочку: все о воинском учете женщин

С 1 октября 2023 года украинки, имеющие медицинские и фармацевтические специальности, должны становиться на воинский учет. А также регистрироваться в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Что это значит и как будет происходить этот процесс – читайте в материале 24 Канала.

В то же время, немалую волну дискуссий в обществе уже вызвало недавнее заявление представителя президента в Раде Федора Вениславского. Депутат анонсировал, что женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на воинский учет с 1 октября 2023 года. А соответственно и приобретают статус военнообязанных, для которых выезд за границу ограничен. Но обо всем по порядку.

К теме Какая будет мобилизация женщин и кто подлежит призыву

Какая юридическая основа Изменения происходят из-за нового закона "О воинской обязанности и военной службе". Важно понимать, что это не временные меры во время войны с Россией. Ведь война рано или поздно завершится.



В то же время угроза от россиян отнюдь не исчезнет, поэтому нужно быть готовыми к отражению вражеской агрессии даже в мирное время.

Воинский учет женщин: какие профессии и специальности включены

Переходу на воинский учет подлежат женщины 18 – 60 лет, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность. То есть речь идет не обо всех женщинах, а только о врачах, медсестрах и фармацевтах. Здесь также важно уточнить – все они должны быть пригодны к службе по состоянию здоровья.

В перечень 12 специальностей или профессий, в соответствии с которыми женщины должны стать на воинский учет и могут быть мобилизованы, сейчас включены:

биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений в здравоохранении;

профессионалы в области наук о жизни и медицинских науках, а также медицины (кроме медицинских сестер);

профессионалы медико-профилактического дела; научные сотрудники;

вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации (кроме медицинских сестер), медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты профессионалов в области современной медицины (кроме медицинских сестер);

профессионалы патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии;

патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники (лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки, профессионалы в области сестринского дела и акушерства;

другие профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства);

стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, ассистирующие профессионалам, ассистенты профессионалов-акушеров;

профессионалы в области лечебного дела, стоматологии, научные сотрудники (стоматология), стоматологи, фармацевты, провизоры.

Для женщин, имеющих соответствующие специальности, учет становится обязательным.

Для женщин, имеющих специальность и/или профессию родственную военно-учетной специальности, есть возможность добровольно встать на учет и присоединиться к украинскому войску.Этим правом уже воспользовались тысячи украинок, которые несут службу в Вооруженных Ссилах Украины и других подразделениях сил обороны и выполняют боевые задания на фронте.

После победы в мирное время украинские женщины могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).

Есть ли исключение и что известно об отсрочке

Без военно-учетных документов медиков и фармацевтов не имеют права трудоустраивать, но есть одно важное "но".

Медики и фармацевты, которые не трудоустроены, должны самостоятельно обратиться к военкоматам, чтобы встать на учет.

Также есть отсрочка на общих основаниях для женщин, которые уже встали на учет. Это могут быть ограничение по состоянию здоровья или в связи с семейными обстоятельствами .

. Беременные женщины признаются непригодными к военной службе независимо от срока и течения беременности.

Для женщин, получивших дипломы еще до утверждения законодательных изменений (то есть до 30 декабря 2022 года), действует "переходный период" сроком в 3 года. Он, в частности, предполагает, что до конца 2026 года они еще могут трудоустраиваться как невоеннообязанные.При этом городским (районным) ТЦК и СП работодатели должны сообщать о женщинах с медицинским или фармацевтическим образованием, не состоящих на воинском учете.Женщины, уже призванные во время мобилизации, имеют право на увольнение со службы в связи с беременностью (независимо от течения и срока) или в связи с пребыванием в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении (до достижения им 6-летнего возраста).

Если в семье, где воспитывают несовершеннолетних детей, оба родителя являются военнообязанными, то один из родителей имеет право на отсрочку от военной службы.

Кто из женщин не подлежит мобилизации

женщины с инвалидностью;

женщины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы;

женщины, у которых муж с инвалидностью и/или один из своих родителей или родители мужа из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

Какие профессии нужны Силам обороны Современные военные действия требуют привлечения широкого круга специалистов, поэтому на фронте нужны юристы, психологи, ветеринары, бухгалтеры, программисты, менеджеры, работники банковской системы, секретари, журналисты, фотографы и т.д.



Список нужных войску профессий утвержден Приказом Министерства обороны Украины от 11.10.2021 № 313.

Как женщинам встать на учет

Во-первых, необходимо прибыть в ТЦК и СП. С собой обычно необходимо иметь большой набор документов. По крайней мере пока новоизбранный министр обороны Рустем Умеров не диджитализирует весь процесс, как и обещал.

Список документов, необходимых для регистрации на воинский учет:

заявление о взятии на учет;

паспорт или ID-карта;

идентификационный номер;

документ о получении специальности/профессии;

справка с места работы с указанием специальности, по которой женщина работает;

свидетельство о рождении детей/документе об опеке;

свидетельство о браке;

фотографии 3х4.

Эти документы необходимы для создания специального досье на человека – личного дела. С ним уже отправляют на Военно-врачебную комиссию (ВВК), которая должна сделать вывод о пригодности или непригодности к военной службе.

Воинский учет для выпускниц

Медкомиссия у военнообязанных женщин должна проходить практически так же, как и у мужчин (должны осмотреть хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог). Единственное отличие – осмотр у гинеколога.

За два месяца до окончания обучения в медицинском или фармацевтическом учебном заведении администрация должна организованно подавать в районные (или городские) ТЦК и СП списки выпускниц с указанием фамилии, даты рождения, паспортных данных, налогового номера, зарегистрированного места жительства, специальности и даты завершения обучение, номера военно-учетной специальности.

Приравнивается ли учет женщин к военной службе?

У выпускниц медицинских и фармацевтических учреждений есть один месяц после завершения обучения, чтобы стать на воинский учет.Если они не обратились в центры комплектования в течение этого времени – их ждет

Нет, учет, как и в случае с мужчинами, не приравниваеся автоматически к прохождению военной службы. Государство создает реестр и оценивает человеческие ресурсы. В то же время в случае необходимости состоящие на учете могут быть мобилизованы.

Представители Минобороны уверяют, что оснований для принудительной мобилизации женщин нет.

Мобилизация также не обязательно означает отправку на фронт и непосредственное участие в боевых действиях. Женщины, как и мужчины, могут быть привлечены к выполнению широкого круга работ по обеспечению обороны государства в военное время.

Кроме того, женщины могут проходить подготовку к службе. Речь идет прежде всего о сборах и специализированных курсах.

Также военнообязанные женщины после того, как встанут на учет, должны будут уведомлять ТЦК и СП об изменении места регистрации/жительства, семейного статуса, инвалидности и тому подобное.

Выезд женщин за границу и что говорят в ГПСУ

украинское законодательство не различает военнообязанных женщин и мужчин. То есть женщины исполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами.

Несмотря на то, что с 1 октября 2023 года украинки, имеющие медицинские или фармацевтические специальности, должны становиться на учет, в отношении них официально не работает запрет на выезд за пределы Украины. Сейчас ограничения действуют только в отношении мужчин.

Причиной такой коллизии является отсутствие правовых и практических механизмов проверки. Может быть, они вскоре появятся. По крайней мере, на это намекает член парламентского Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, представитель президента в Раде Федор Вениславский.

Он считает, что статус военнообязанных, приобретаемый женщинами, автоматически ограничивает для них выезд за границу.

Если они (женщины – 24 Канал) будут стоять на учете, то они приобретают статус военнообязанных. Военнообязанные же выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных. То есть, если будут отдельные какие-то документы, которые дают право на временный выезд – тогда да, они смогут поехать. Если нет – тогда они так же, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда,

– отметил Вениславский в комментарии РБК-Украина 6 сентября 2023 года.

Представитель президента в парламенте добавил, что все остальные женщины, имеющие военно-учетные специальности родственные военному делу, с этой же даты могут встать на учет добровольно.

"Расширять список специальностей у женщин, которые должны обязательно становиться на учет, пока не планируется", – заверил нардеп.

При этом в Минобороны слова Вениславского еще не комментировали.

В то же время тот факт, что некоторые женщины станут военнообязанными с 1 октября 2023 года, не означает, что им автоматически запретят выезд из Украины, как военнообязанным мужчинам. Об этом, в частности, заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина.

В то же время он добавил, что если будут внесены изменения в эти правила, их, конечно же, будут соблюдать.

"Если будут такие изменения приняты и вступят в силу, и в них будут указаны четкие категории кого это касается, то пограничники обеспечат соблюдение этих правил", – сообщил Демченко.

Что интересно, пока в районных ТЦК и СП нет информации о женщинах, окончивших медицинские учебные заведения. Далеко не факт, что они получат ее оперативно и смогут создать реестры.

Таким образом, военных бюрократов ждет тяжелый и хлопотный процесс, который фактически делает его добровольным даже для женщин медицинских специальностей. На это намекает и трехлетняя отсрочка. Другое дело – выпускницы, с них должен начаться адекватный процесс формирования реестров.