Играет с Москвой: что означает воинственная риторика Макрона в отношении России
Западные страны все еще боятся так называемой эскалации с Россией. А заявление президента Франции Эммануэля Макрона о вероятном введении западных войск на территорию Украины было немного провокационным.
Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил директор Центра международных исследований Владимир Дубовик. Он объяснил настоящую риторику стран.
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Позиция западных стран
За два года полномасштабной войны страх западных стран перед эскалацией растет, отметил Дубовик. Причина тому – ядерный вопрос.
"Поэтому они и говорят, мы сбивать иранские ракеты, которые летят на Израиль, можем и будем, если они продолжат это делать. Потому что Иран – не Россия, и не ядерное государство пока что. А Россия – да, поэтому мы не хотим прямого столкновения с ней. И в этом смысле ничего не меняется", – объяснил он.
Поэтому заявление Макрона было провокационным. В общем французский глава хочет поднять свой статус, и показать всем, что "он стратег и мыслитель".
"С другой стороны – он играет в психологическую игру с Москвой. Потому что понимает, что это давление тоже важно. Мол, хорошо, "мы рассмотрим такую ситуацию". Для Москвы это будет плохо", – добавил аналитик.
Политика Франции: последние новости
- Эммануэль Макрон выступил с очередной идеей на фоне войны России с Украиной. Он предложил перемирие в мире и в нашей стране в том числе на время проведения Олимпийских игр в Париже.
- Между тем заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады отреагировал на это предложение. Там назвали это пустыми разговорами. Настоящая помощь Украине – предоставление средств ПВО и военной техники.
- Издание Le Figaro опубликовало результаты одного опроса, по результатам которого более половины французов в возрасте от 18 до 25 лет готовы воевать за Украину. В том числе непосредственно на фронте.