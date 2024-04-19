Играет с Москвой: что означает воинственная риторика Макрона в отношении России

Западные страны все еще боятся так называемой эскалации с Россией. А заявление президента Франции Эммануэля Макрона о вероятном введении западных войск на территорию Украины было немного провокационным.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил директор Центра международных исследований Владимир Дубовик. Он объяснил настоящую риторику стран.

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Позиция западных стран

За два года полномасштабной войны страх западных стран перед эскалацией растет, отметил Дубовик. Причина тому – ядерный вопрос.

"Поэтому они и говорят, мы сбивать иранские ракеты, которые летят на Израиль, можем и будем, если они продолжат это делать. Потому что Иран – не Россия, и не ядерное государство пока что. А Россия – да, поэтому мы не хотим прямого столкновения с ней. И в этом смысле ничего не меняется", – объяснил он.

Поэтому заявление Макрона было провокационным. В общем французский глава хочет поднять свой статус, и показать всем, что "он стратег и мыслитель".

"С другой стороны – он играет в психологическую игру с Москвой. Потому что понимает, что это давление тоже важно. Мол, хорошо, "мы рассмотрим такую ситуацию". Для Москвы это будет плохо", – добавил аналитик.

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