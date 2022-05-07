Воины 30 ОМБр уничтожили ПТРК "Штурм-С" оккупантов: мощное видео

7 мая 2022 , 16:30
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Источник:

телеграмм-канал "Последний Блокпост"

Украинские военные продолжают давать достойный отпор российскому врагу, нанося значительные потери в личном составе и военной технике. Сегодня воины 30 ОМБр уничтожили ПТРК "Штурм-С" оккупантов.

Об этом сообщили на ютуб-канале 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. Там было опубликовано мощное видео, на котором видно, как наши воины уничтожают вражескую технику.

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Воины 30 ОМБр уничтожили ПТРК "Штурм-С" оккупантов

Украинские защитники точным выстрелом уничтожили противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С" российских оккупантов.

" Штурм" – советский самоходный противотанковый ракетный комплекс. Комплекс построен вокруг сверхзвуковой ракеты 9М114 "Кокон", оборудованной радиокомандной системой наведения. Установлен на гусеничном шасси плавучего легкого бронетранспортера-тягача МТ-ЛБ.

Воины 30 ОМБр уничтожили ПТРК "Штурм-С" оккупантов: смотрите видео

Свежие потери врага:

 

Российская армия продолжает нести серьезные потери в Украине. По состоянию на 7 мая они достигли 25 100 солдат из личного состава врага.

Только за последние сутки, 6 мая, нашим Вооруженным Силам удалось ликвидировать около 200 оккупантов и уничтожить немало техники, в частности:

  • 12 танков;
  • 27 боевых бронированных машин;
  • 7 артиллерийских систем;
  • 1 реактивную систему залпового огня;
  • 1 средство противовоздушной обороны;
  • 8 единиц автомобильной техники и цистерн с горючим;
  • 17 беспилотников;

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Автор: Марта Касіянчук