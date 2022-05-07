Воины 30 ОМБр уничтожили ПТРК "Штурм-С" оккупантов: мощное видео
Источник:телеграмм-канал "Последний Блокпост"
Украинские военные продолжают давать достойный отпор российскому врагу, нанося значительные потери в личном составе и военной технике. Сегодня воины 30 ОМБр уничтожили ПТРК "Штурм-С" оккупантов.
Об этом сообщили на ютуб-канале 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. Там было опубликовано мощное видео, на котором видно, как наши воины уничтожают вражескую технику.
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Воины 30 ОМБр уничтожили ПТРК "Штурм-С" оккупантов
Украинские защитники точным выстрелом уничтожили противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С" российских оккупантов." Штурм" – советский самоходный противотанковый ракетный комплекс. Комплекс построен вокруг сверхзвуковой ракеты 9М114 "Кокон", оборудованной радиокомандной системой наведения. Установлен на гусеничном шасси плавучего легкого бронетранспортера-тягача МТ-ЛБ.
Воины 30 ОМБр уничтожили ПТРК "Штурм-С" оккупантов: смотрите видео
Свежие потери врага:
Российская армия продолжает нести серьезные потери в Украине. По состоянию на 7 мая они достигли 25 100 солдат из личного состава врага.
Только за последние сутки, 6 мая, нашим Вооруженным Силам удалось ликвидировать около 200 оккупантов и уничтожить немало техники, в частности:
- 12 танков;
- 27 боевых бронированных машин;
- 7 артиллерийских систем;
- 1 реактивную систему залпового огня;
- 1 средство противовоздушной обороны;
- 8 единиц автомобильной техники и цистерн с горючим;
- 17 беспилотников;
Другие победы Вооруженных Сил Украины: последние новости
- Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать вражескую технику. В частности, в Харьковской области украинские бойцы разбили целую колонну танков оккупантов – два танка врага уцелели, поэтому они стали трофеями украинских защитников.
- Недавно ВСУ удалось серьезно ударить по российским военным в Николаевской области. Украинские защитники уничтожили состав боеприпасов российских оккупантов. Сгорело около 20 единиц техники.
- В Днепропетровской области 6 мая был сбит российский беспилотник.
- Украинские военные в Запорожской области взяли в плен оккупантов. Кроме того, забрали у них БМП-2.
- Морские пехотинцы из 503-го отдельного батальона 29 апреля ликвидировали 2 боевых машины пехоты.
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