За комбата, за нацию: "Волки Да Винчи" артиллерийским огнем накрывают врага под Бахмутом

Бойцы 67-й отдельной механизированной бригады накрывают российских оккупантов на подступах к Бахмуту. Наши воины мстят захватчикам за Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи", который погиб под Бахмутом.

"Волки Да Винчи" опубликовали фотографии, как артиллерийским огнем "перегрызают глотки" врагу на подступах к Бахмуту за своего вожака. Наши воины подчеркивают, что никто не уйдет от праведной мести.

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"Волки Да Винчи" огнем "перегрызают глотки" врагу

"За Комбата, за нацию, за победу!" – говорится в сообщении 67 омбр ГУК.

Также "Волки Да Винчи" подписали боеприпасы, которыми ударили по оккупантам словами "Слава Украине!" Эта подпись имеет двойной символизм, поскольку именно "Слава Украине" были последними словами украинского пленника, которого расстреляли российские военные.

"Волки Да Винчи" артиллерийским огнем накрывают врага под Бахмутом / Фото 67 омбр ГУК

На фронте погиб Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи": что известно