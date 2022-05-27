Воины ССО уничтожили оккупантов, которые пытались вести огонь под Северодонецком
Источник:Генштаб ВСУ
Воины Сил специальных операций ВСУ уничтожили еще одну партию российских оккупантов. Враги пытались обстреливать территории под Северодонецком.
Российские захватчики, уничтоженные ВСУ, пытались обстреливать населенные пункты из минометов. Об этом сообщили в Генеральном штабе 27 мая.
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Благодаря воинам Сил специальных операций ВС Украины уничтожены российские оккупанты, которые пытались вести огонь из 120-мм миномета под Северодонецком,
– говорится в сообщении.
Враг обустроил свои позиции посреди двора захваченного частного дома. Однако это его не спасло.
По подтвержденным данным, в результате слаженной и точной работы украинских воинов кафиры понесли потери.
После "прилетов" с нашей стороны, "200-х" противника от взрыва накрыло мусором, что полностью соответствует смыслу их жизни и смерти,
– отмечают в Генштабе.
Над ликвидацией русских захватчиков работал 3-й отдельный полк СпП имени князя Святослава Храброго, входящего в Командование Сил специальных операций ВСУ.
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Потери врага: последние новости
- Украинские военные на Донбассе отразили 12 атак врага за сутки 26 мая. Также нашим защитникам удалось уничтожить технику врага : 1 танк; 5 артиллерийских систем; 5 единиц боевой бронированной техники; 5 вражеских автомобилей.
- Воздушные силы ВСУ в свою очередь сбили российскую авиацию . Они уничтожили высокоточную управляемую ракету Х-59, беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" и вертолет Ка-52.
- Министерство обороны США оценило потери России в войне против Украины. По данным Пентагона, с 24 февраля украинские военные уничтожили около 1 тысячи танков и более 50 вражеских вертолетов. Также российские кафиры потеряли более 350 артиллерийских систем и почти 30 боевых самолетов-бомбардировщиков.
- С помощью противотанкового ракетного комплекса "Джавелин" 95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных Сил Украины ликвидировала многие российские техники. 26 мая стало известно об уничтожении 5 вражеских танков , 4 БМП и БТР.
- Львовские защитники, 24 ОМБр имени короля Даниила , захватили российский танк Т-72Б. ВСУ уже используют свой трофей и убивают им российских оккупантов.
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