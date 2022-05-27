Російські загарбники, яких знищили ЗСУ, намагалися обстрілювати населені пункти з мінометів. Про це повідомили в Генеральному штабі 27 травня.

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Завдяки воїнам Сил спеціальних операцій ЗС України знищено російських окупантів, які намагалися вести вогонь зі 120-мм міномету під Сєвєродонецьком,

– мовиться в повідомленні.

Ворог облаштував свої позиції посеред подвір'я захопленого приватного будинку. Проте це його не врятувало.

За підтвердженими даними, внаслідок злагодженої та точної роботи українських воїнів окупанти зазнали втрат.

Після "прильотів" з нашого боку, "200-х" противника від вибуху накрило сміттям, що цілком відповідає сенсу їхнього життя і смерті,

– зазначають у Генштабі.

Над ліквідацією російських загарбників працював 3-й окремий полк СпП імені князя Святослава Хороброго, що входить до Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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Втрати ворога: останні новини

Українські військові на Донбасі відбили 12 атак ворога за добу 26 травня. Також нашим захисникам вдалось знищити техніку ворога: 1 танк; 5 артилерійських систем; 5 одиниць бойової броньованої техніки; 5 ворожих автомобілів.

Повітряні сили ЗСУ своєю чергою збили російську авіацію. Вони знищили високоточну керовану ракету Х-59, безпілотний літальний апарат "Орлан-10" та гелікоптер Ка-52.

Міністерство оборони США оцінило втрати Росії у війні проти України. За даними Пентагону, з 24 лютого українські військові знищили близько 1 тисячі танків та понад 50 ворожих вертольотів. Також російські окупанти втратили понад 350 артилерійських систем та майже 30 бойових літаків-бомбардувальників.

За допомогою протитанкового ракетного комплексу "Джавелін" 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройних Сил України ліквідувала багато російської техніки. 26 травня стало відомо про знищення 5 ворожих танків, 4 БМП та БТР.

Львівські захисники, 24 ОМБр імені короля Данила, захопили російський танк Т-72Б. ЗСУ вже використовують свій трофей і вбивають ним російських окупантів.

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