Воины ВСУ выстрелом из "Стугны" феерически сожгли две вражеские БМП-2
Источник:Минобороны
Бойцы 95 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ продолжают уничтожать оккупантов. Они феерически сожгли две вражеские БМП-2.
В Минобороны рассказали секрет успешной работы наших защитников: концентрация, а затем 2 точных выстрела из "Стугни-П".
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Они мужественны. Они отважны. Потому что воюют и стоят за свою землю, за Украину! Оккупантам на нашей земле – только пленение или смерть!
– отметили в Минобороны.
Кроме того, показали эффектное видео уничтожение БМП:
Кстати, львовские десантники 15 июня уничтожили 2 элитных танка России Т-90 "Владимир". По каждому попали из Javelin. После взрыва с него на большое расстояние даже полетели обломки, оставлявшие след дыма.
Безумные потери врага
Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения России уничтожили уже 32 950 кафиров . При этом в Генштабе ВСУ отметили, что эти цифры приблизительны, поскольку интенсивность боевых действий усложняет подсчет убитых оккупантов.
Кроме того, ВСУ "минунули" тысячи единиц техники врага:
- танков – 1449 единиц;
- боевых бронированных машин – 3545 единиц;
- артиллерийских систем – 729 единиц;
- РСЗО – 233 единицы;
- средств ПВО – 97 единиц;
- самолетов – 213 единиц;
- вертолетов – 179 единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 591 единица;
- крылатых ракет – 129 единиц;
- кораблей/катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2494 единицы;
- специальной техники – 55 единиц.
Из-за безумных потерь у захватчиков наблюдают угнетенное моральное состояние. Они даже отказываются участвовать в боях. В Луганской области 15 июня к 200 россиянам скрылись с линии фронта. В Генштабе рассказали, что личный состав 1-й отдельной мотострелковой бригады врага отказался идти в наступление в направлении населенного пункта Николаевка.
Глава Луганской ОВ Сергей Гайдай сообщал, что российская армия теряет бойцов сотнями. В частности, в районе Северодонецка. Несмотря на это, они все равно лезут в бой. ВСУ держат мощную оборону.
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